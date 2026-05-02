Сочное мясо, которое легко разбирается на волокна и буквально тает во рту, можно приготовить даже без сложной техники. Для этого достаточно духовки, качественного куска свинины и минимум специй. Такой вариант идеально подходит как для сытного ужина, так и для домашних бургеров или сэндвичей. Главный секрет – медленное запекание, которое делает мясо нежным и ароматным. Результат получается стабильно удачным даже у новичков.

Идея приготовления сочной рваной свинины опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

свинина (ошеек или лопатка) – 1 кг.

специи – по вкусу (соль, черный перец, паприка)

помидор – 1-2 шт.

перец сладкий – 1 шт.

розмарин свежий – несколько веточек

Способ приготовления:

1. Подготовьте мясо: промойте его и обсушите бумажным полотенцем.

2. Натрите солью, перцем и специями со всех сторон, чтобы кусок хорошо пропитался ароматами.

3. Нарежьте помидоры и сладкий перец крупными кусками.

4. Выложите их в форму для запекания вместе с веточками розмарина.

5. Сверху положите подготовленную свинину.

6. Накройте форму фольгой или крышкой, чтобы сохранить влагу внутри.

7. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте мясо запекаться примерно на 3 часа.

8. После приготовления достаньте свинину из духовки и дайте ей немного остыть.

9. Далее разберите мясо вилками на волокна – оно должно легко распадаться и оставаться очень сочным.

10. Подавайте рваную свинину горячей вместе с запеченными овощами, или используйте как основу для бутербродов, лавашей или бургеров. Такой способ приготовления позволяет получить насыщенный вкус и нежную текстуру без сложных кулинарных приемов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: