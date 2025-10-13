Гречка – универсальная крупа, которую можно готовить в самых разнообразных вариациях. Она сочетается с мясом, грибами, овощами и даже сливками, поэтому станет отличной основой для сытных завтраков, обедов или ужинов. Такие блюда не требуют сложных ингредиентов или много времени, но всегда получаются вкусными и домашними. Мы собрали пять проверенных идей, которые помогут разнообразить повседневное меню и напомнить, насколько вкусной может быть обычная гречка.

Простыми рецептами из гречки поделилась фудблогерка bouquet of bruschettas в Instagram.

1. Гречка с куриными сердечками

Ингредиенты:

гречневая крупа – 150 г

куриные сердечки – 400 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

масло – 2 ст.л.

соль, перец, лавровый лист – по вкусу

Способ приготовления:

Обжарьте измельченный лук и морковь до мягкости. Добавьте очищенные куриные сердечки, специи и тушите около 15 минут под крышкой. Затем смешайте с отваренной гречкой, перемешайте и оставьте под крышкой на несколько минут, чтобы блюдо "сошлось" вкусом.

2. Гречка с грибами

Ингредиенты:

гречневая крупа – 150 г

шампиньоны – 300 г

лук – 1 шт.

масло – 2 ст.л.

зелень, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

На сковороде обжарьте грибы с луком до румяности. Добавьте отваренную гречку, зелень и специи. Хорошо перемешайте, прогрейте несколько минут и подавайте сразу. Это быстрый и ароматный вариант обеда или ужина.

3. Гречневые котлеты

Ингредиенты:

вареная гречка – 250 г

яйцо – 1 шт.

лук – 1 шт.

панировочные сухари – 3 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты до однородности. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях и обжарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри — идеальны с овощным салатом или сметанным соусом.

4. Гречка по-азиатски

Ингредиенты:

вареная гречка – 200 г

болгарский перец – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

брокколи – 100 г

соевый соус – 2 ст.л.

кунжут – 1 ч.л.

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

На разогретой сковороде быстро обжарьте все овощи. Добавьте гречку, соевый соус и кунжут, хорошо перемешайте и прогрейте еще 2 минуты на сильном огне. Это яркое блюдо без мяса, которое прекрасно подходит даже холодным.

5. Гречотто с сыром и сливками

Ингредиенты:

гречневая крупа – 150 г

сливки – 100 мл.

твердый сыр – 50 г

лук – 1 шт.

масло сливочное – 20 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

На сливочном масле обжарьте лук до прозрачности, добавьте отваренную гречку. Влейте сливки, посолите и поперчите, перемешайте. Добавьте тертый сыр и готовьте на слабом огне, пока блюдо не приобретет кремовую консистенцию. Получите украинскую версию ризотто – нежную, ароматную и очень сытную.

