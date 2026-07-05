Пряная сельдь по-корейски: как вкусно приготовить
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Селедка по-корейски – это одна из тех закусок, которая легко может стать главным блюдом на праздничном или повседневном столе. Благодаря ароматному маринаду, сочной моркови и луку рыба приобретает насыщенный вкус и хорошо сочетается с отварным картофелем, свежим хлебом или овощами. Приготовление не требует сложных ингредиентов, а большую часть времени занимает только маринование. Именно поэтому этот рецепт пригодится всем, кто хочет разнообразить домашнее меню простой, но эффектной закуской.
Идея приготовления пикантной сельди по-корейски от anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- свежезамороженная сельдь – 2 шт.
- репчатый лук крупный – 1 шт.
- морковь крупная – 1 шт.
Для маринада:
- кетчуп – 200 г
- вода – 30 мл.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- молотый кориандр – 1/2 ч.л.
- чёрный молотый перец – 1/2 ч.л.
- уксус – 1 ч.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте маринад. В небольшой сотейник выложите кетчуп, добавьте воду, соль, сахар, кориандр, черный перец, уксус и растительное масло.
2. Хорошо перемешайте все ингредиенты, поставьте на средний огонь и доведите смесь до кипения. Сразу после закипания снимите маринад с плиты и дайте ему полностью остыть.
3. Селедку разморозьте, очистите, удалите голову, потроха и кости. Разделите на филе, снимите кожу и нарежьте рыбу небольшими порционными кусочками.
4. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.
5. Морковь очистите и натрите на терке для корейских салатов или нарежьте очень тонкой соломкой.
6. В контейнер или глубокую стеклянную форму выложите слоями кусочки сельди, лук и морковь. Повторяйте слои, пока не используете все продукты.
7. Полностью залейте закуску охлажденным маринадом, чтобы он равномерно покрыл рыбу и овощи.
8. Накройте ёмкость крышкой и поставьте в холодильник как минимум на 6–8 часов. Для более насыщенного вкуса закуску можно оставить мариноваться на ночь.
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