Селедка по-корейски – это одна из тех закусок, которая легко может стать главным блюдом на праздничном или повседневном столе. Благодаря ароматному маринаду, сочной моркови и луку рыба приобретает насыщенный вкус и хорошо сочетается с отварным картофелем, свежим хлебом или овощами. Приготовление не требует сложных ингредиентов, а большую часть времени занимает только маринование. Именно поэтому этот рецепт пригодится всем, кто хочет разнообразить домашнее меню простой, но эффектной закуской.

Идея приготовления пикантной сельди по-корейски от anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

свежезамороженная сельдь – 2 шт.

репчатый лук крупный – 1 шт.

морковь крупная – 1 шт.

Для маринада:

кетчуп – 200 г

вода – 30 мл.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

молотый кориандр – 1/2 ч.л.

чёрный молотый перец – 1/2 ч.л.

уксус – 1 ч.л.

растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте маринад. В небольшой сотейник выложите кетчуп, добавьте воду, соль, сахар, кориандр, черный перец, уксус и растительное масло.

2. Хорошо перемешайте все ингредиенты, поставьте на средний огонь и доведите смесь до кипения. Сразу после закипания снимите маринад с плиты и дайте ему полностью остыть.

3. Селедку разморозьте, очистите, удалите голову, потроха и кости. Разделите на филе, снимите кожу и нарежьте рыбу небольшими порционными кусочками.

4. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.

5. Морковь очистите и натрите на терке для корейских салатов или нарежьте очень тонкой соломкой.

6. В контейнер или глубокую стеклянную форму выложите слоями кусочки сельди, лук и морковь. Повторяйте слои, пока не используете все продукты.

7. Полностью залейте закуску охлажденным маринадом, чтобы он равномерно покрыл рыбу и овощи.

8. Накройте ёмкость крышкой и поставьте в холодильник как минимум на 6–8 часов. Для более насыщенного вкуса закуску можно оставить мариноваться на ночь.

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