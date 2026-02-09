Домашняя скумбрия сухого посола – это простой способ приготовить вкусную рыбу без маринадов и лишних хлопот. Такой вариант не требует много времени, а результат получается ароматным и нежным. Рыба хорошо держит форму, легко нарезается и подходит как для ежедневного стола, так и для праздничных закусок. Главное преимущество – полный контроль над вкусом и степенью солености.

Идея приготовления пряной скумбрии соленого посола опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

соль – 1,5 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

молотый кориандр – 0,5 ч.л.

лимон – 5 тонких ломтиков

Способ приготовления:

1. Скумбрию разморозьте, тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами. Отрежьте голову, удалите внутренности и позвоночник, сформировав два филе. При необходимости уберите мелкие кости.

2. В небольшой миске смешайте соль, сахар и молотый кориандр до однородной смеси.

3. На пищевую пленку выложите одно филе шкуркой вниз и равномерно посыпьте частью сухой смеси.

4. Сверху разложите тонкие кружочки лимона.

5. Накройте вторым филе, снова посыпьте остатком соляно-пряной смеси.

6. Плотно заверните рыбу в пленку, чтобы она хорошо держала форму, и положите в холодильник.

7. Для малосольного варианта достаточно 4 часов. Если нужен более насыщенный вкус, оставьте скумбрию в холодильнике на 5-6 часов.

8. После этого достаньте рыбу, снимите пленку, уберите лимон и нарежьте порционными кусочками.

9. Пряная скумбрия сухого посола хорошо сочетается с черным хлебом, отварным картофелем и зеленью. Это простой и проверенный способ приготовить домашнюю рыбную закуску без лишних ингредиентов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: