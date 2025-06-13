Эти пять блюд позволят вам экономить время и деньги, готовя обеды на несколько дней вперед. Они идеальные для загруженных родителей и тех, кто хочет сэкономить на продуктах. Каждый рецепт понятный, имеет простые ингредиенты. Используйте морозильник, чтобы иметь готовый ужин под рукой.

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Универсальными рецептами бюджетных обедов поделилась фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram. Заготовки спокойно можно замораживать, а потом готовить при необходимости.

1. Куриные отбивные из курицы

Ингредиенты:

4 куриных филе

4 яйца

мука для панировки

сухари панировочные (можно домашние)

соль, перец, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте филе на порционные куски, немного отбейте.

2. Посолите, поперчите.

3. Обваляйте каждый кусок: мука, яйцо, мука, яйцо, сухари.

4. Выложите на подложку и заморозьте.

5. Когда замерзнут, переложите в вакуумные пакеты или холодильные контейнеры.

2. Курица с кабачком и помидорами

Ингредиенты:

1 куриное филе

1 кабачок

горсть помидоров черри

соль, перец, базилик или итальянские травы

масло для смазки

Способ приготовления:

1. Нарежьте филе кусочками.

2. Кабачок натрите или нарежьте полосками.

3. Добавьте помидоры, приправы и масло, хорошо перемешайте.

4. Упакуйте в вакуум или плотный пакет – можно хранить до 3 дней в холодильнике или заморозить на будущее.

3. Куриные рулетики с рикоттой и шпинатом

Ингредиенты:

3 куриных филе

100 г рикотты

0,5 пачки шпината (замороженного или свежего)

соль, перец

Способ приготовления:

1. Отбейте филе тонко.

2. Посолите, поперчите.

3. Выложите немного рикотты и шпината, заверните рулетом.

4. Зафиксируйте зубочисткой или пленкой.

5. Заморозьте – будут готовы к быстрому приготовлению.

4. Куриные гнезда с моцареллой

Ингредиенты:

фарш из 2 куриных филе

1 яйцо

150 г моцареллы

соль, перец, сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с яйцом и специями.

2. Сформируйте "гнезда" с углублением сверху.

3. Вложите кусочек моцареллы в центр.

4. Заморозьте на доске, затем переложите в контейнер или пакет.

5. Куриные котлеты с кабачком и кукурузой

Ингредиенты:

фарш из 2 куриных филе

1 кабачок (тертый)

0,5 банки кукурузы

1 яйцо

соль, перец, приправы

Способ приготовления:

1. Соедините фарш с кабачком, яйцом, специями и кукурузой.

2. Сформируйте котлеты.

3. Выложите на подложку и заморозьте.

4. После замерзания переложите в пакет или контейнер.

Как использовать заготовки

Каждое блюдо можно быстро разморозить и приготовить на сковороде или запечь в духовке. Вы получите горячий и вкусный обед без длительного приготовления.

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