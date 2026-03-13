Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Пышная, как пух паска на 6 желтках: делимся рецептом Пасхальной выпечки

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
246
Рецепт паски на желтках

Домашние паски можно готовить на дрожжевом и безрожжевом тесте, а также просто из творога. Для того, чтобы паски были пышными, кулинары советуют использовать только качественные продукты.

Пышная, как пух паска на 6 желтках: делимся рецептом Пасхальной выпечки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной паски на 6 желтках, которая готовится очень просто.

Пышная, как пух паска на 6 желтках: делимся рецептом Пасхальной выпечки

Ингредиенты: 

  • 6 желтков
  • 40 г прессованных Львовских дрожжей или 13 г сухих
  • 200 г сахара
  • 200 г теплого молока
  • 550 г муки
  • 150 г мягкого масла
  • цедра 1-го апельсина, ваниль, 1/3 ч.л. куркумы
  • 200-250 г различных сухофруктов

Способ приготовления: 

1. Изюм заранее заливаем водой/апельсиновым соком/ромом. 

2. Для опары: смешиваем теплое молоко, дрожжи и 1 ст.л. сахара из общего количества, оставляем на 20 минут. Отдельно смешиваем желтки с сахаром, добавляем в опару, также добавляем ваниль, цедру апельсина, куркуму, перемешиваем и смешиваем с 500 г муки. Тесто будет липкое, добавляем масло комнатной температуры(ни в коем случае не растапливаем в микроволновке, масло должно быть мягкое а не растопленное!). Вымешиваем тесто до объединения его с маслом, добавляем 50 г муки, тесто должно не липнуть к рукам, вымешивайте 10 минут, если у вас есть комбайн – замешивайте в нем, это гораздо легче и быстрее.

Пышная, как пух паска на 6 желтках: делимся рецептом Пасхальной выпечки

2. Тесто накрываем и оставляем подходить на 2-4 часа, тесто сладкое, маслянистое и тяжелое, поэтому ему нужно время чтобы подняться (это важно!)

Пышная, как пух паска на 6 желтках: делимся рецептом Пасхальной выпечки

3. Готовое тесто обминаем, по желанию отрезаем кусочек теста для колосков. Добавляем к остальному тесту сухофрукты, вымешиваем до однородности, делим на 4 формы диаметром 11 см, снова оставляем подходить тесто на 2-4 часа.

Пышная, как пух паска на 6 желтках: делимся рецептом Пасхальной выпечки

4. Выпекаем при 180 С 40-50 минут, на решетке нижнего уровня. тесто сладкое, поэтому оно быстро припекается – накрываем пасочки через 15 минут после выпекания – фольгой, чтобы не сгорели.

Пышная, как пух паска на 6 желтках: делимся рецептом Пасхальной выпечки

