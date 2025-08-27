Пышная пицца "Минутка" на жидком бездрожжевом тесте: идеальное блюдо для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
267
Пышная пицца 'Минутка' на жидком бездрожжевом тесте: идеальное блюдо для перекуса

Домашнюю пиццу можно готовить из разного теста, но проще всего – на жидком бездрожжевом, такая пицца точно будет удачной. Для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.

Домашняя пицца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной домашней пиццы "Минутка".

Рецепт пиццы

Ингредиенты для теста:

  • 10 ст.л. сметаны
  • 2-3 яйца
  • пол ч.л разрыхлителя
  • 8 ст.л муки

Начинка:

  • сыр твердый
  • помидоры черри
  • колбаса
  • соусы

Способ приготовления:

1. В миску добавляем сметану, 2-3 яйца, 8 ложек муки и пол чайной ложки разрыхлителя. Смешиваем все до однородной массы.

Жидкое тесто

2. Готовое тесто вылейте на противень с пергаментом, сверху выкладываем начинку на тесто, поливаем любимым соусом и посыпаем сыром. Ставим в разогретую духовку на 190С на 30 минут.

Сколько готовить пиццу

Вкусная, румяная пицца готова!

Готовая пицца

