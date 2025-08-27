Все рецепты
Пышная пицца "Минутка" на жидком бездрожжевом тесте: идеальное блюдо для перекуса
Домашнюю пиццу можно готовить из разного теста, но проще всего – на жидком бездрожжевом, такая пицца точно будет удачной. Для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной домашней пиццы "Минутка".
Ингредиенты для теста:
- 10 ст.л. сметаны
- 2-3 яйца
- пол ч.л разрыхлителя
- 8 ст.л муки
Начинка:
- сыр твердый
- помидоры черри
- колбаса
- соусы
Способ приготовления:
1. В миску добавляем сметану, 2-3 яйца, 8 ложек муки и пол чайной ложки разрыхлителя. Смешиваем все до однородной массы.
2. Готовое тесто вылейте на противень с пергаментом, сверху выкладываем начинку на тесто, поливаем любимым соусом и посыпаем сыром. Ставим в разогретую духовку на 190С на 30 минут.
Вкусная, румяная пицца готова!
