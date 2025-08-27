Домашнюю пиццу можно готовить из разного теста, но проще всего – на жидком бездрожжевом, такая пицца точно будет удачной. Для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной домашней пиццы "Минутка".

Ингредиенты для теста:

10 ст.л. сметаны

2-3 яйца

пол ч.л разрыхлителя

8 ст.л муки

Начинка:

сыр твердый

помидоры черри

колбаса

соусы

Способ приготовления:

1. В миску добавляем сметану, 2-3 яйца, 8 ложек муки и пол чайной ложки разрыхлителя. Смешиваем все до однородной массы.

2. Готовое тесто вылейте на противень с пергаментом, сверху выкладываем начинку на тесто, поливаем любимым соусом и посыпаем сыром. Ставим в разогретую духовку на 190С на 30 минут.

Вкусная, румяная пицца готова!

