Творожная запеканка – лучшее блюдо к чаю, а также для завтрака. Для яркого вкуса можно добавить ягоды, сливы, банан, малину. А вместо муки – манку.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки с мукой и сливами.

Ингредиенты:

2 пачки творога

2 яйца

2 ст.л. сахара

2 ст.л. сметаны (с горкой)

2 ст.л. кукурузного крахмала

ваниль

Способ приготовления:

1. Смешиваем все ингредиенты до однородной массы.

2. Выкладываем в форму для запекания, украшаем сливами.

3. Выпекаем 45-50 минут при 180°C.

4. Даем немного остыть, чтобы запеканка стала более плотной и не упала.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: