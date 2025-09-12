Пышная творожная запеканка без муки: самый простой рецепт блюда для завтрака и перекуса

Рецепт запеканки

Творожная запеканка – лучшее блюдо к чаю, а также для завтрака. Для яркого вкуса можно добавить ягоды, сливы, банан, малину. А вместо муки – манку. 

Вкусная творожная запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки с мукой и сливами. 

Рецепт запеканки

Ингредиенты:

  • 2 пачки творога
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. сметаны (с горкой)
  • 2 ст.л. кукурузного крахмала
  • ваниль

Способ приготовления: 

1. Смешиваем все ингредиенты до однородной массы.

Творожная масса

2. Выкладываем в форму для запекания, украшаем сливами.

Сливы для блюда

3. Выпекаем 45-50 минут при 180°C.

Сколько выпекать запеканку

4. Даем немного остыть, чтобы запеканка стала более плотной и не упала.

Готовая запеканка

