Пышная творожная запеканка без муки: самый простой рецепт блюда для завтрака и перекуса
Творожная запеканка – лучшее блюдо к чаю, а также для завтрака. Для яркого вкуса можно добавить ягоды, сливы, банан, малину. А вместо муки – манку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки с мукой и сливами.
Ингредиенты:
- 2 пачки творога
- 2 яйца
- 2 ст.л. сахара
- 2 ст.л. сметаны (с горкой)
- 2 ст.л. кукурузного крахмала
- ваниль
Способ приготовления:
1. Смешиваем все ингредиенты до однородной массы.
2. Выкладываем в форму для запекания, украшаем сливами.
3. Выпекаем 45-50 минут при 180°C.
4. Даем немного остыть, чтобы запеканка стала более плотной и не упала.
