Пышная творожная запеканка, которая тает во рту: делимся лучшим рецептом блюда для завтрака

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
219
Нежная творожная запеканка
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Творожная запеканка – идеальный вариант вкусного блюда для завтрака и просто перекуса. Также она может быть идеальной альтернативой пирогам. 

Творожная запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной, творожной запеканки с вишнями. 

Ингредиенты: 

  • кисломолочный сыр 500 г (можно 600, так как в основном упаковки по 300 г)
  • яйца 4 шт.
  • сахар 100 г
  • ваниль
  • растопленное сливочное масло 100 г
  • для смазывания формы масло и панировочные сухари (или мука) для обсыпки
  • орехи или сухофрукты

Для вишневого соуса:

  • Вишня  250 г
  • Сахар 80 (здесь по вкусу)
  • Кукурузный крахмал 20 г
  • По желанию можно добавить корицу

Способ приготовления: 

1. Творог перетираем через сито. Добавляем желтки, сахар и масло и все перемешиваем. Белок взбиваем до получения пышной пены. Добавляем частями и каждый раз вымешиваем. Выкладываем в подготовленную форму (смазанную маслом и посыпанную мукой или сухарями) и выпекаем. Запеканка поднимется, а после того, как вы ее достанете, опустится, и это нормально. Запекаем примерно 1 час 40 минут при 180С красивой румяности. Подаем охлажденной и по желанию с соусом. 

Основа для блюда

2. Для соуса: к вишне добавляем сахар и начинаем варить на минимальном огне. Как только вишня пустит весь сок — загущаем крахмалом.

Готовая запеканка

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