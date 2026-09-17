Пышная творожная запеканка, которая тает во рту: делимся лучшим рецептом блюда для завтрака
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Творожная запеканка – идеальный вариант вкусного блюда для завтрака и просто перекуса. Также она может быть идеальной альтернативой пирогам.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной, творожной запеканки с вишнями.
Ингредиенты:
- кисломолочный сыр 500 г (можно 600, так как в основном упаковки по 300 г)
- яйца 4 шт.
- сахар 100 г
- ваниль
- растопленное сливочное масло 100 г
- для смазывания формы масло и панировочные сухари (или мука) для обсыпки
- орехи или сухофрукты
Для вишневого соуса:
- Вишня 250 г
- Сахар 80 (здесь по вкусу)
- Кукурузный крахмал 20 г
- По желанию можно добавить корицу
Способ приготовления:
1. Творог перетираем через сито. Добавляем желтки, сахар и масло и все перемешиваем. Белок взбиваем до получения пышной пены. Добавляем частями и каждый раз вымешиваем. Выкладываем в подготовленную форму (смазанную маслом и посыпанную мукой или сухарями) и выпекаем. Запеканка поднимется, а после того, как вы ее достанете, опустится, и это нормально. Запекаем примерно 1 час 40 минут при 180С красивой румяности. Подаем охлажденной и по желанию с соусом.
2. Для соуса: к вишне добавляем сахар и начинаем варить на минимальном огне. Как только вишня пустит весь сок — загущаем крахмалом.
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