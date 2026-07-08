Любой яблочный пирог – лучший десерт к чаю. Готовить их можно на разном тесте и даже просто из лаваша.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной, яблочной "Шарлотки", которая очень просто готовится.

Ингредиенты:

4 яйца

150 г сахара

200 г муки

3 ст. л. растительного масла

1 ч. л. разрыхлителя

4-5 яблок или любые сезонные ягоды или фрукты

ванильный сахар или ванилин

сахарная пудра для подачи

Способ приготовления:

1. Яйца хорошо взбиваем с сахаром до пышной светлой массы. Добавляем растительное масло.

2. Муку смешиваем с разрыхлителем, просеиваем и добавляем в яичную массу в два этапа, каждый раз аккуратно перемешивая лопаткой.

3. Яблоки нарезаем небольшими кусочками (или используем сезонные фрукты и ягоды), добавляем в тесто и аккуратно перемешиваем.

4. Форму по желанию выстилаем пергаментом, выливаем тесто и равномерно распределяем. Сверху также можно украсить по желанию яблоками или ягодами. Выпекаем примерно 40-50 минут при 180 C.

Даем пирогу немного остыть, посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу!

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