Пышная яблочная "Шарлотка" к чаю: делимся лучшим рецептом летнего десерта
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Любой яблочный пирог – лучший десерт к чаю. Готовить их можно на разном тесте и даже просто из лаваша.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной, яблочной "Шарлотки", которая очень просто готовится.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 150 г сахара
- 200 г муки
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 4-5 яблок или любые сезонные ягоды или фрукты
- ванильный сахар или ванилин
- сахарная пудра для подачи
Способ приготовления:
1. Яйца хорошо взбиваем с сахаром до пышной светлой массы. Добавляем растительное масло.
2. Муку смешиваем с разрыхлителем, просеиваем и добавляем в яичную массу в два этапа, каждый раз аккуратно перемешивая лопаткой.
3. Яблоки нарезаем небольшими кусочками (или используем сезонные фрукты и ягоды), добавляем в тесто и аккуратно перемешиваем.
4. Форму по желанию выстилаем пергаментом, выливаем тесто и равномерно распределяем. Сверху также можно украсить по желанию яблоками или ягодами. Выпекаем примерно 40-50 минут при 180 C.
Даем пирогу немного остыть, посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу!
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