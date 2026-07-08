Пышная яблочная "Шарлотка" к чаю: делимся лучшим рецептом летнего десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
684
Рецепт домашней 'Шарлотки'
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Любой яблочный пирог – лучший десерт к чаю. Готовить их можно на разном тесте и даже просто из лаваша. 

Пышная яблочная "Шарлотка" к чаю: делимся лучшим рецептом летнего десерта

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной, яблочной "Шарлотки", которая очень просто готовится. 

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 150 г сахара
  • 200 г муки
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 4-5 яблок или любые сезонные ягоды или фрукты
  • ванильный сахар или ванилин
  • сахарная пудра для подачи

Способ приготовления: 

1. Яйца хорошо взбиваем с сахаром до пышной светлой массы. Добавляем растительное масло.

Пышная яблочная "Шарлотка" к чаю: делимся лучшим рецептом летнего десерта

2. Муку смешиваем с разрыхлителем, просеиваем и добавляем в яичную массу в два этапа, каждый раз аккуратно перемешивая лопаткой.

Пышная яблочная "Шарлотка" к чаю: делимся лучшим рецептом летнего десерта

3. Яблоки нарезаем небольшими кусочками (или используем сезонные фрукты и ягоды), добавляем в тесто и аккуратно перемешиваем.

Пышная яблочная "Шарлотка" к чаю: делимся лучшим рецептом летнего десерта

4. Форму по желанию выстилаем пергаментом, выливаем тесто и равномерно распределяем. Сверху также можно украсить по желанию яблоками или ягодами. Выпекаем примерно 40-50 минут при 180 C. 

Пышная яблочная "Шарлотка" к чаю: делимся лучшим рецептом летнего десерта

Даем пирогу немного остыть, посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу!

Пышная яблочная "Шарлотка" к чаю: делимся лучшим рецептом летнего десерта

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