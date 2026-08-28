Пышные оладьи на теплом кефире: делимся лучшим рецептом
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Оладьи – лучшее блюдо для завтрака, а также просто может быть альтернативой хлебу. Готовить их лучше всего на теплом кефире.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий на теплом кефире.
Ингредиенты:
- Яйца
- Сахар 2-3 ст. л.
- Соль 0,5 ч. л.
- Кефир 300 мл
- Сода 1 ч. л.
- Мука 250 г
Способ приготовления:
1. Кефир нагреваем до теплого состояния.
2. Яйцо взбиваем с сахаром и солью, добавляем кефир, взбиваем до однородной консистенции. Всыпаем соду и муку, перемешиваем. Накрываем полотенцем и оставляем на 25-30 минут.
3. Хорошо разогреваем сковороду с маслом. Тесто, после того как сняли полотенце, не перемешиваем. Берем ложкой с края и выкладываем на сковороду. Жарим на небольшом огне. После того, как перевернули, накрываем крышкой и жарим до готовности.
Выкладываем на бумажную салфетку!
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