Пышные оладьи на теплом кефире: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
408
Рецепт пышных оладий
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Оладьи – лучшее блюдо для завтрака, а также просто может быть альтернативой хлебу. Готовить их лучше всего на теплом кефире.

Как приготовить пышные оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий на теплом кефире. 

Ингредиенты: 

  • Яйца 
  • Сахар 2-3 ст. л.
  • Соль 0,5 ч. л.
  • Кефир  300 мл
  • Сода 1 ч. л.
  • Мука 250 г

Способ приготовления: 

1. Кефир нагреваем до теплого состояния.

Кефир для оладий

2. Яйцо взбиваем с сахаром и солью, добавляем кефир, взбиваем до однородной консистенции. Всыпаем соду и муку, перемешиваем. Накрываем полотенцем и оставляем на 25-30 минут.

Готовое тесто

3. Хорошо разогреваем сковороду с маслом. Тесто, после того как сняли полотенце, не перемешиваем. Берем ложкой с края и выкладываем на сковороду. Жарим на небольшом огне. После того, как перевернули, накрываем крышкой и жарим до готовности.

Сколько жарить оладьи

Выкладываем на бумажную салфетку!

Готовые оладьи

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