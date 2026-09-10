Пышные оладьи по-новому: делимся самым легким рецептом

Домашние, вкусные оладьи – одно из лучших блюд для завтрака. Готовить их лучше всего не теплом кефире, а также вкусно будет – на творожном тесте.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных, творожных оладок, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

яйца 2 шт.

сахар 2-3 ст. л.

соль щепотка

кефир 150 г

творог 200 г

мука 180 г

сода 1 ч.л.

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. К яйцам добавляем сахар, соль, взбиваем венчиком. Далее добавляем кефир, перемешиваем. Выкладываем творог, вымешиваем до однородной массы без комочков, как будто растирая творог. Просеиваем муку, сверху на муку высыпаем соду, еще раз перемешиваем до однородности.

2. Выкладываем оладьи на разогретую с маслом сковороду и на среднем огне обжариваем с двух сторон.

Подавайте с джемом, сметаной, ягодами, медом, сгущенным молоком!

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