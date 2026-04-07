Домашние оладьи можно готовить на молоке, сметане, но лучше – на теплом кефире. Только так они будут пышными и вкусными. А для яркого вкуса добавить можно тертое яблоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных яблочных оладий, которые готовятся на кефире.

Ингредиенты:

кефир 400 мл

яйца 2-3 шт.

мука 400 г

сахар 3 ст.л

щепотка соли

сода 1/2 ч.л

яблоки 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. Взбиваем яйца с сахаром и солью, добавляем кефир, соду и снова перемешиваем. Добавляем муку, замешиваем тесто (консистенция густой сметаны).

2. Добавляем натертые яблоки, снова перемешиваем и жарим на среднем огне с двух сторон.

Подавайте с джемом!

