Пышные яблочные оладьи на теплом кефире за 10 минут: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
666
Пышные яблочные оладьи на теплом кефире за 10 минут: делимся легким рецептом

Домашние оладьи можно готовить на молоке, сметане, но лучше – на теплом кефире. Только так они будут пышными и вкусными. А для яркого вкуса добавить можно тертое яблоко. 

Пышные яблочные оладьи на теплом кефире за 10 минут: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных яблочных оладий, которые готовятся на кефире.

Ингредиенты:

  • кефир 400 мл
  • яйца 2-3 шт.
  • мука 400 г
  • сахар 3 ст.л
  • щепотка соли
  • сода 1/2 ч.л
  • яблоки 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. Взбиваем яйца с сахаром и солью, добавляем кефир, соду и снова перемешиваем. Добавляем муку, замешиваем тесто (консистенция густой сметаны).

Пышные яблочные оладьи на теплом кефире за 10 минут: делимся легким рецептом

2. Добавляем натертые яблоки, снова перемешиваем и жарим на среднем огне с двух сторон.

Пышные яблочные оладьи на теплом кефире за 10 минут: делимся легким рецептом

Подавайте с джемом! 

Пышные яблочные оладьи на теплом кефире за 10 минут: делимся легким рецептом

