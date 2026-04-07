Все рецепты
Пышные яблочные оладьи на теплом кефире за 10 минут: делимся легким рецептом
Домашние оладьи можно готовить на молоке, сметане, но лучше – на теплом кефире. Только так они будут пышными и вкусными. А для яркого вкуса добавить можно тертое яблоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных яблочных оладий, которые готовятся на кефире.
Ингредиенты:
- кефир 400 мл
- яйца 2-3 шт.
- мука 400 г
- сахар 3 ст.л
- щепотка соли
- сода 1/2 ч.л
- яблоки 2-3 шт.
Способ приготовления:
1. Взбиваем яйца с сахаром и солью, добавляем кефир, соду и снова перемешиваем. Добавляем муку, замешиваем тесто (консистенция густой сметаны).
2. Добавляем натертые яблоки, снова перемешиваем и жарим на среднем огне с двух сторон.
Подавайте с джемом!
