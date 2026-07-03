Финский блин – идеальная основа для приготовления как вкусных десертов, так и закусок с разными начинками. Для основы всего лишь нужно приготовить жидкое тесто на теплом молоке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина с вкусной начинкой из сыра и колбасы.

Ингредиенты:

180 г муки

1 ст. л. кукурузного крахмала

4 яйца

соль по вкусу

400 мл теплого молока

40 г растопленного сливочного масла

Способ приготовления:

1. Смешайте муку, кукурузный крахмал и соль. Добавьте яйца, влейте теплое молоко и хорошо взбейте до однородной массы без комочков. В конце влейте растопленное сливочное масло и еще раз перемешайте.

2. Перелейте тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 20 минут при 200 °C.

3. Готовый блин немного остудите, переверните, смажьте крем-сыром и посыпьте натертой вареной колбасой или ветчиной. По желанию можно добавить любимую зелень, овощи или сыр.

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