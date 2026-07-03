Пышный финский блин с соленой начинкой: рецепт идеальной закуски за 15 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Пышный финский блин с соленой начинкой: рецепт идеальной закуски за 15 минут
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Финский блин – идеальная основа для приготовления как вкусных десертов, так и закусок с разными начинками. Для основы всего лишь нужно приготовить жидкое тесто на теплом молоке.

Пышный финский блин с соленой начинкой: рецепт идеальной закуски за 15 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина с вкусной начинкой из сыра и колбасы.

Ингредиенты:

  • 180 г муки
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала
  • 4 яйца
  • соль по вкусу
  • 400 мл теплого молока
  • 40 г растопленного сливочного масла

Способ приготовления:

1. Смешайте муку, кукурузный крахмал и соль. Добавьте яйца, влейте теплое молоко и хорошо взбейте до однородной массы без комочков. В конце влейте растопленное сливочное масло и еще раз перемешайте.

Пышный финский блин с соленой начинкой: рецепт идеальной закуски за 15 минут

2. Перелейте тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 20 минут при 200 °C.

Пышный финский блин с соленой начинкой: рецепт идеальной закуски за 15 минут

3. Готовый блин немного остудите, переверните, смажьте крем-сыром и посыпьте натертой вареной колбасой или ветчиной. По желанию можно добавить любимую зелень, овощи или сыр.

Пышный финский блин с соленой начинкой: рецепт идеальной закуски за 15 минут

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