Ресторанный салат-закуска из запеченных кабачков и грибов с нежным сметанным соусом: делимся рецептом
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Кабачки – универсальные овощи для приготовления вкусных закусок, а также салатов, пасты, запеканок, рагу. Еще из них можно делать ароматные оладьи и блины, чипсы и даже десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата из запеченных кабачков.
Ингредиенты:
- 3 кабачка
- 500-600 г шампиньонов
- 1 головка чеснока
- 2-3 ст. л. оливкового масла
- соль по вкусу
Для соуса:
- 200 г греческого йогурта
- большой пучок укропа
- запеченный чеснок
- соль по вкусу
- орехи
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте кружочками, грибы крупными кусочками. Выложите на противень вместе с головкой чеснока. Сбрызните оливковым маслом, посолите и запекайте при температуре 180C 25-30 минут до золотистого цвета.
2. Для соуса: взбейте в блендере греческий йогурт, укроп, запечённый чеснок и щепотку соли.
3. Смешайте запеченные кабачки и грибы с соусом. Добавьте измельченные грецкие орехи и перемешайте и подавайте!
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