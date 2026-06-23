Кабачки – универсальные овощи для приготовления вкусных закусок, а также салатов, пасты, запеканок, рагу. Еще из них можно делать ароматные оладьи и блины, чипсы и даже десерты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата из запеченных кабачков.

Ингредиенты:

3 кабачка

500-600 г шампиньонов

1 головка чеснока

2-3 ст. л. оливкового масла

соль по вкусу

Для соуса:

200 г греческого йогурта

большой пучок укропа

запеченный чеснок

соль по вкусу

орехи

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками, грибы крупными кусочками. Выложите на противень вместе с головкой чеснока. Сбрызните оливковым маслом, посолите и запекайте при температуре 180C 25-30 минут до золотистого цвета.

2. Для соуса: взбейте в блендере греческий йогурт, укроп, запечённый чеснок и щепотку соли.

3. Смешайте запеченные кабачки и грибы с соусом. Добавьте измельченные грецкие орехи и перемешайте и подавайте!

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