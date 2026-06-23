Ресторанный салат-закуска из запеченных кабачков и грибов с нежным сметанным соусом: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
990
Ресторанный салат-закуска из запеченных кабачков и грибов с нежным сметанным соусом: делимся рецептом
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Кабачки – универсальные овощи для приготовления вкусных закусок, а также салатов, пасты, запеканок, рагу. Еще из них можно делать ароматные оладьи и блины, чипсы и даже десерты.

Ресторанный салат-закуска из запеченных кабачков и грибов с нежным сметанным соусом: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата из запеченных кабачков. 

Ингредиенты:

  • 3 кабачка
  • 500-600 г шампиньонов
  • 1 головка чеснока
  • 2-3 ст. л. оливкового масла
  • соль по вкусу

Для соуса:

  • 200 г греческого йогурта
  • большой пучок укропа
  • запеченный чеснок
  • соль по вкусу
  • орехи

Способ приготовления: 

1. Кабачки нарежьте кружочками, грибы крупными кусочками. Выложите на противень вместе с головкой чеснока. Сбрызните оливковым маслом, посолите и запекайте при температуре 180C 25-30 минут до золотистого цвета.

Ресторанный салат-закуска из запеченных кабачков и грибов с нежным сметанным соусом: делимся рецептом

2. Для соуса: взбейте в блендере греческий йогурт, укроп, запечённый чеснок и щепотку соли.

Ресторанный салат-закуска из запеченных кабачков и грибов с нежным сметанным соусом: делимся рецептом

3. Смешайте запеченные кабачки и грибы с соусом. Добавьте измельченные грецкие орехи и перемешайте и подавайте!

Ресторанный салат-закуска из запеченных кабачков и грибов с нежным сметанным соусом: делимся рецептом

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