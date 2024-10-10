Рецепт лучшего кофейного торта от Джейми Оливера: готовится всего 10 минут
С наступлением осени нам всем начинает хотеться больше уюта и домашнего тепла. Именно в этот период года снова набирают популярность разнообразные виды домашней выпечки. Их непревзойденный аромат и вид создадут хорошее настроение и позволят немного отдохнуть после тяжелого дня.
Звездный шеф-повар Джейми Оливер недавно рассказал Express рецепт своего любимого осеннего торта с кофейным вкусом. Он утверждает, что это самый лучший торт из всех, что можно себе представить. А еще одним неоспоримым преимуществом этого десерта является тот факт, что готовится он всего через 10 минут.
Ингредиенты
- Несоленое мягкое сливочное масло – 175 гр
- Грецкие орехи – 75 гр
- Сахар – 175 грн
- Яйца – 3 шт
- Мука – 150 гр
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Эспрессо холодный – 50 мл
Способ приготовления
1. Разогреваем духовку до 180 градусов.
2. Формы для кексов смазываем сливочным маслом.
3. 2/3 грецких орехов измельчаем в блендере.
4. Сливочное масло взбиваем миксером с сахаром до побелки.
5. Взбиваем яйца, постепенно добавляя грецкие орехи.
6. Добавляем муку, щепотку соли и тщательно перемешиваем.
7. Остальные орехи измельчаем на боль большие куски и смешиваем с эспрессо.
8. Выкладываем тесто в формы для кексов.
9. Выпекаем в течение 20-25 минут.
10. Для внутренности смешиваем сливочное масло и сахарную пудру. Взбиваем, пока крем не станет пышным.
11. Добавляем кофе и еще раз взбиваем.
12. Для глазури сахарную пудру взбиваем с кофе до образования густой однородной смеси.
13. Собираем торт, украшаем грецкими орехами и подаем на стол.
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