С наступлением осени нам всем начинает хотеться больше уюта и домашнего тепла. Именно в этот период года снова набирают популярность разнообразные виды домашней выпечки. Их непревзойденный аромат и вид создадут хорошее настроение и позволят немного отдохнуть после тяжелого дня.

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Звездный шеф-повар Джейми Оливер недавно рассказал Express рецепт своего любимого осеннего торта с кофейным вкусом. Он утверждает, что это самый лучший торт из всех, что можно себе представить. А еще одним неоспоримым преимуществом этого десерта является тот факт, что готовится он всего через 10 минут.

Ингредиенты

Несоленое мягкое сливочное масло – 175 гр

Грецкие орехи – 75 гр

Сахар – 175 грн

Яйца – 3 шт

Мука – 150 гр

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Эспрессо холодный – 50 мл

Способ приготовления

1. Разогреваем духовку до 180 градусов.

2. Формы для кексов смазываем сливочным маслом.

3. 2/3 грецких орехов измельчаем в блендере.

4. Сливочное масло взбиваем миксером с сахаром до побелки.

5. Взбиваем яйца, постепенно добавляя грецкие орехи.

6. Добавляем муку, щепотку соли и тщательно перемешиваем.

7. Остальные орехи измельчаем на боль большие куски и смешиваем с эспрессо.

8. Выкладываем тесто в формы для кексов.

9. Выпекаем в течение 20-25 минут.

10. Для внутренности смешиваем сливочное масло и сахарную пудру. Взбиваем, пока крем не станет пышным.

11. Добавляем кофе и еще раз взбиваем.

12. Для глазури сахарную пудру взбиваем с кофе до образования густой однородной смеси.

13. Собираем торт, украшаем грецкими орехами и подаем на стол.

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