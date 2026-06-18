Молодой картофель на сковороде – это простое домашнее блюдо, которое особенно вкусно в сезон свежих овощей. Он получается нежным внутри, румяным снаружи и отличается насыщенным ароматом чеснока и сливочного масла. Главный секрет рецепта заключается в том, что картофель сначала готовится под крышкой, а уже потом обжаривается до золотистой корочки. Именно поэтому он остается сочным и очень мягким.

Идея приготовления молодого картофеля на сковороде с чесноком и сливочным маслом опубликована на странице фудблогерши ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

молодой картофель – 700 г

вода – 200 мл

сливочное масло – 80 г

сметана – 1 ст.л. с горкой

молодой чеснок – 4 зубчика

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – 0,5 ч.л.

приправа к картофелю – 2 ч.л.

копченая паприка – 0,5 ч. л.

сладкая паприка – 2 ч.л.

свежий укроп – 1 пучок

Способ приготовления:

1. Молодые клубни хорошо промойте под проточной водой.

2. Чтобы быстро очистить картофель от тонкой кожуры, выложите его в контейнер или миску, добавьте горсть крупной соли и хорошо встряхните в течение нескольких минут. После этого еще раз промойте водой.

3. Выложите подготовленный картофель на сухую сковороду и влейте воду.

4. Накройте крышкой и после закипания готовьте примерно 15 минут на среднем огне. Когда вода почти полностью выпарится, добавьте сливочное масло, сметану, соль, черный перец, приправу к картофелю, копченую и сладкую паприку.

5. Мелко нарежьте молодой чеснок и также добавьте его к картофелю.

6. Аккуратно перемешайте все ингредиенты, накройте крышкой и тушите ещё около 7 минут на небольшом огне.

7. После этого снимите крышку и дайте картофелю поджариться еще несколько минут до появления аппетитной золотистой корочки.

8. Перед подачей щедро посыпьте блюдо свежим укропом.

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