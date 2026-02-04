Отварная свекла – полезный и бюджетный овощ. Такой продукт прекрасно сочетается с различными ингредиентами, поэтому обязательно используйте его для приготовления салата.

Идея приготовления вкусного салата с отварной свеклой опубликована на странице фудблогера anna didus в Instagram.

Ингредиенты:

вареная свекла

помидоры

сладкий перец

фета или брынза

фиолетовый лук

итальянские травы

соль

лимонный сок

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Вареную свеклу нарезать кубиком.

2. Добавить сладкий перец, помидоры и сыр фета.

3. Нарезать фиолетовый лук полукольцами.

4. Посыпать итальянскими травами, солью.

5. Полить лимонным соком и оливковым маслом, перемешать.

