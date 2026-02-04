Рецепт вкусного салата со свеклой: добавьте помидорами и красный перец

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
315
Рецепт вкусного салата со свеклой: добавьте помидорами и красный перец

Отварная свекла – полезный и бюджетный овощ. Такой продукт прекрасно сочетается с различными ингредиентами, поэтому обязательно используйте его для приготовления салата.

Идея приготовления вкусного салата с отварной свеклой опубликована на странице фудблогера anna didus в Instagram.

Рецепт вкусного салата со свеклой: добавьте помидорами и красный перец

Ингредиенты:

  • вареная свекла
  • помидоры
  • сладкий перец
  • фета или брынза
  • фиолетовый лук
  • итальянские травы
  • соль
  • лимонный сок
  • оливковое масло

Способ приготовления:

Рецепт вкусного салата со свеклой: добавьте помидорами и красный перец

1. Вареную свеклу нарезать кубиком.

Рецепт вкусного салата со свеклой: добавьте помидорами и красный перец

2. Добавить сладкий перец, помидоры и сыр фета.

3. Нарезать фиолетовый лук полукольцами.

Рецепт вкусного салата со свеклой: добавьте помидорами и красный перец

4. Посыпать итальянскими травами, солью.

5. Полить лимонным соком и оливковым маслом, перемешать.

Рецепт вкусного салата со свеклой: добавьте помидорами и красный перец

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты