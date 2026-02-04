Все рецепты
Рецепт вкусного салата со свеклой: добавьте помидорами и красный перец
Отварная свекла – полезный и бюджетный овощ. Такой продукт прекрасно сочетается с различными ингредиентами, поэтому обязательно используйте его для приготовления салата.
Идея приготовления вкусного салата с отварной свеклой опубликована на странице фудблогера anna didus в Instagram.
Ингредиенты:
- вареная свекла
- помидоры
- сладкий перец
- фета или брынза
- фиолетовый лук
- итальянские травы
- соль
- лимонный сок
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Вареную свеклу нарезать кубиком.
2. Добавить сладкий перец, помидоры и сыр фета.
3. Нарезать фиолетовый лук полукольцами.
4. Посыпать итальянскими травами, солью.
5. Полить лимонным соком и оливковым маслом, перемешать.
