Рецепт вкусной запеканки из баклажанов на обед: получится очень сытно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
645
Рецепт вкусной запеканки из баклажанов на обед: получится очень сытно
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В сезон баклажанов особенно хочется готовить простые и сытные блюда из доступных продуктов. Запеканка из баклажанов прекрасно подходит для семейного обеда или ужина, ведь в ней сочетаются нежные овощи, сыр и ароматный соус. На приготовление не уйдет много времени, а результат приятно удивит даже тех, кто не слишком любит овощные блюда. Особый вкус придают помидоры и расплавленная моцарелла, которая образует аппетитную корочку. Такое блюдо вкусно как в горячем виде, так и после остывания.

Идея приготовления сытной запеканки из баклажанов на обед опубликована на странице ask edith в Instagram.

Рецепт вкусной запеканки из баклажанов на обед: получится очень сытно

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2-3 шт.
  • помидоры – 2-3 шт.
  • мягкий сыр (рикотта или аналог) – 200 г
  • майонез – 50 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • моцарелла – 150-200 г
  • свежая зелень – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Рецепт вкусной запеканки из баклажанов на обед: получится очень сытно

1. Баклажаны помойте и нарежьте тонкими ломтиками. Обжарьте их на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон до мягкости и появления легкой золотистой корочки.

2. Помидоры нарежьте тонкими кружочками, а моцареллу натрите на крупной терке или измельчите любым удобным способом.

Рецепт вкусной запеканки из баклажанов на обед: получится очень сытно

3. Для соуса смешайте мягкий сыр с майонезом, добавьте измельченный чеснок, мелко нарезанную зелень, соль и перец. Перемешайте до однородной консистенции.

4. На дно формы для запекания выложите слой баклажанов. Сверху равномерно распределите часть соуса, добавьте помидоры и посыпьте сыром.

Рецепт вкусной запеканки из баклажанов на обед: получится очень сытно

5. Повторяйте слои в той же последовательности, пока не используете все ингредиенты.

6. Верх запеканки щедро посыпьте моцареллой, чтобы во время запекания образовалась румяная корочка.

Рецепт вкусной запеканки из баклажанов на обед: получится очень сытно

7. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте примерно 30 минут. Затем увеличьте температуру до 200 градусов и оставьте блюдо ещё на 5 минут, чтобы сыр стал золотистым и слегка хрустящим.

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