Рецепт вкусной запеканки из баклажанов на обед: получится очень сытно
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В сезон баклажанов особенно хочется готовить простые и сытные блюда из доступных продуктов. Запеканка из баклажанов прекрасно подходит для семейного обеда или ужина, ведь в ней сочетаются нежные овощи, сыр и ароматный соус. На приготовление не уйдет много времени, а результат приятно удивит даже тех, кто не слишком любит овощные блюда. Особый вкус придают помидоры и расплавленная моцарелла, которая образует аппетитную корочку. Такое блюдо вкусно как в горячем виде, так и после остывания.
Идея приготовления сытной запеканки из баклажанов на обед опубликована на странице ask edith в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2-3 шт.
- помидоры – 2-3 шт.
- мягкий сыр (рикотта или аналог) – 200 г
- майонез – 50 г
- чеснок – 1 зубчик
- моцарелла – 150-200 г
- свежая зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны помойте и нарежьте тонкими ломтиками. Обжарьте их на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон до мягкости и появления легкой золотистой корочки.
2. Помидоры нарежьте тонкими кружочками, а моцареллу натрите на крупной терке или измельчите любым удобным способом.
3. Для соуса смешайте мягкий сыр с майонезом, добавьте измельченный чеснок, мелко нарезанную зелень, соль и перец. Перемешайте до однородной консистенции.
4. На дно формы для запекания выложите слой баклажанов. Сверху равномерно распределите часть соуса, добавьте помидоры и посыпьте сыром.
5. Повторяйте слои в той же последовательности, пока не используете все ингредиенты.
6. Верх запеканки щедро посыпьте моцареллой, чтобы во время запекания образовалась румяная корочка.
7. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте примерно 30 минут. Затем увеличьте температуру до 200 градусов и оставьте блюдо ещё на 5 минут, чтобы сыр стал золотистым и слегка хрустящим.
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