Римская пицца: как приготовить лучше, чем в пиццерии

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Римская пицца: как приготовить лучше, чем в пиццерии

Пицца – один из самых любимых фаст-фудов в мире. Ее существует много разновидностей, а одной из самых популярных является римская пицца. Она имеет толстую основану, изготовленную из нескольких видов муки.

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Как приготовить ее дома из готового теста, в TikTok рассказала фудблогер с ником dariiabulaievska. Она показала, как приготовить два вида соусов, и какая начинка лучше всего будет с ними сочетаться.

Римская пицца: как приготовить лучше, чем в пиццерии

Ингредиенты для белого соуса

  • Сливочное масло – 45 гр
  • Мука – 2 ст.л.
  • Молоко – 250 мл
  • Пармезан тертый – 2 ст.л.
  • Мускатный орех – щепотка
  • Соль
  • Черный перец

Ингредиенты для начинки для белого соуса.

  • Основа для римской пиццы
  • Груша
  • Моцарелла
  • Грецкие орехи
  • Голубой сыр
  • Мед

Ингредиенты для начинки красного соуса

  • Основа для римской пиццы
  • Соус для пиццы
  • Моцарелла
  • Прошутто
  • Руккола
  • Буррата
  • Оливковое масло

Способ приготовления

1. Готовим белый соус. Растапливаем на маленьком огне сливочное масло. Добавляем муку и постоянно помешиваем венчиком, готовим в течение 1-2 минуты.

2.Добавляем молоко, перемешиваем.

Римская пицца: как приготовить лучше, чем в пиццерии

3. Добавляем пармезан, соль, перец, мускатный орех. Все тщательно перемешиваем и отставляем охлаждаться. Если соус загустеет – добавьте молока.

4. Основание на пиццу кладем на противень выстланный пергаментом. Одну смазываем белым соусом, посыпаем моцареллой, выкладываем нарезанные груши, измельченные орехи и голубой сыр.

5. Другую смазываем красным соусом и посыпаем моцареллой.

Римская пицца: как приготовить лучше, чем в пиццерии

6. Ставим выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 7-10 минут.

7. На основу с красным соусом выкладываем прошутто, рукколу, буррату. Слегка поливаем оливковым маслом и присыпаем чёрным перцем.

Римская пицца: как приготовить лучше, чем в пиццерии

8. Пиццу с белым основанием поливаем медом.

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