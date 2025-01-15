Пицца – один из самых любимых фаст-фудов в мире. Ее существует много разновидностей, а одной из самых популярных является римская пицца. Она имеет толстую основану, изготовленную из нескольких видов муки.

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Как приготовить ее дома из готового теста, в TikTok рассказала фудблогер с ником dariiabulaievska. Она показала, как приготовить два вида соусов, и какая начинка лучше всего будет с ними сочетаться.

Ингредиенты для белого соуса

Сливочное масло – 45 гр

Мука – 2 ст.л.

Молоко – 250 мл

Пармезан тертый – 2 ст.л.

Мускатный орех – щепотка

Соль

Черный перец

Ингредиенты для начинки для белого соуса.

Основа для римской пиццы

Груша

Моцарелла

Грецкие орехи

Голубой сыр

Мед

Ингредиенты для начинки красного соуса

Основа для римской пиццы

Соус для пиццы

Моцарелла

Прошутто

Руккола

Буррата

Оливковое масло

Способ приготовления

1. Готовим белый соус. Растапливаем на маленьком огне сливочное масло. Добавляем муку и постоянно помешиваем венчиком, готовим в течение 1-2 минуты.

2.Добавляем молоко, перемешиваем.

3. Добавляем пармезан, соль, перец, мускатный орех. Все тщательно перемешиваем и отставляем охлаждаться. Если соус загустеет – добавьте молока.

4. Основание на пиццу кладем на противень выстланный пергаментом. Одну смазываем белым соусом, посыпаем моцареллой, выкладываем нарезанные груши, измельченные орехи и голубой сыр.

5. Другую смазываем красным соусом и посыпаем моцареллой.

6. Ставим выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 7-10 минут.

7. На основу с красным соусом выкладываем прошутто, рукколу, буррату. Слегка поливаем оливковым маслом и присыпаем чёрным перцем.

8. Пиццу с белым основанием поливаем медом.

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