Римская пицца: как приготовить лучше, чем в пиццерии
Пицца – один из самых любимых фаст-фудов в мире. Ее существует много разновидностей, а одной из самых популярных является римская пицца. Она имеет толстую основану, изготовленную из нескольких видов муки.
Как приготовить ее дома из готового теста, в TikTok рассказала фудблогер с ником dariiabulaievska. Она показала, как приготовить два вида соусов, и какая начинка лучше всего будет с ними сочетаться.
Ингредиенты для белого соуса
- Сливочное масло – 45 гр
- Мука – 2 ст.л.
- Молоко – 250 мл
- Пармезан тертый – 2 ст.л.
- Мускатный орех – щепотка
- Соль
- Черный перец
Ингредиенты для начинки для белого соуса.
- Основа для римской пиццы
- Груша
- Моцарелла
- Грецкие орехи
- Голубой сыр
- Мед
Ингредиенты для начинки красного соуса
- Основа для римской пиццы
- Соус для пиццы
- Моцарелла
- Прошутто
- Руккола
- Буррата
- Оливковое масло
Способ приготовления
1. Готовим белый соус. Растапливаем на маленьком огне сливочное масло. Добавляем муку и постоянно помешиваем венчиком, готовим в течение 1-2 минуты.
2.Добавляем молоко, перемешиваем.
3. Добавляем пармезан, соль, перец, мускатный орех. Все тщательно перемешиваем и отставляем охлаждаться. Если соус загустеет – добавьте молока.
4. Основание на пиццу кладем на противень выстланный пергаментом. Одну смазываем белым соусом, посыпаем моцареллой, выкладываем нарезанные груши, измельченные орехи и голубой сыр.
5. Другую смазываем красным соусом и посыпаем моцареллой.
6. Ставим выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 7-10 минут.
7. На основу с красным соусом выкладываем прошутто, рукколу, буррату. Слегка поливаем оливковым маслом и присыпаем чёрным перцем.
8. Пиццу с белым основанием поливаем медом.
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