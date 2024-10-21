Рисовая молочная каша, которая понравится всем: как правильно готовить блюдо

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Рисовая молочная каша, которая понравится всем: как правильно готовить блюдо

Молочная рисовая каша – это очень питательное блюдо. Но для того чтобы она действительно всем понравилась, нужно знать, как именно приготовить. Для этого соблюдайте несколько простых правил.

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Идея приготовления вкусной молочной каши с рисом, которая понравится всем, опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Получится полноценный десерт.

Рисовая молочная каша, которая понравится всем: как правильно готовить блюдо

Ингредиенты:

  • промытый рис – 100 г
  • вода – 250 г
  • молоко – 250 мл.
  • сливочное масло
  • ваниль
  • сахар
  • персики
  • кокосовое или сливочное масло (для персиков)
  • корица
  • горгонзола
  • фундук
  • веточка тимьяна (для декора)

Способ приготовления:

Рисовая молочная каша, которая понравится всем: как правильно готовить блюдо

1. Довести 250 г воды до кипения.

2. Добавить 100 г промытого риса.

Рисовая молочная каша, которая понравится всем: как правильно готовить блюдо

3. Накрыть крышкой.

4. Убавить огонь до минимума.

5. Тушить рис под крышкой 10-15 минут.

Рисовая молочная каша, которая понравится всем: как правильно готовить блюдо

6. Добавить к рису 250 мл молока, сливочное масло, ваниль и сахар.

7. После того, как каша закипит, накрыть крышкой и готовить еще 15-20 минут, периодически помешивая.

Рисовая молочная каша, которая понравится всем: как правильно готовить блюдо

8. Персики разрезать пополам и обжарить на разогретом кокосовом или сливочном масле 3 минуты со стороны среза и 2 минуты с другой стороны.

9. Полить остатками масла и присыпать корицей.

10. Добавить в кашу горгонзола, поджаренные орешки и украсить веточкой тимьяна.

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