Рисовая молочная каша, которая понравится всем: как правильно готовить блюдо
Молочная рисовая каша – это очень питательное блюдо. Но для того чтобы она действительно всем понравилась, нужно знать, как именно приготовить. Для этого соблюдайте несколько простых правил.
Идея приготовления вкусной молочной каши с рисом, которая понравится всем, опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Получится полноценный десерт.
Ингредиенты:
- промытый рис – 100 г
- вода – 250 г
- молоко – 250 мл.
- сливочное масло
- ваниль
- сахар
- персики
- кокосовое или сливочное масло (для персиков)
- корица
- горгонзола
- фундук
- веточка тимьяна (для декора)
Способ приготовления:
1. Довести 250 г воды до кипения.
2. Добавить 100 г промытого риса.
3. Накрыть крышкой.
4. Убавить огонь до минимума.
5. Тушить рис под крышкой 10-15 минут.
6. Добавить к рису 250 мл молока, сливочное масло, ваниль и сахар.
7. После того, как каша закипит, накрыть крышкой и готовить еще 15-20 минут, периодически помешивая.
8. Персики разрезать пополам и обжарить на разогретом кокосовом или сливочном масле 3 минуты со стороны среза и 2 минуты с другой стороны.
9. Полить остатками масла и присыпать корицей.
10. Добавить в кашу горгонзола, поджаренные орешки и украсить веточкой тимьяна.
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