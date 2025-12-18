Штоллен – это традиционная немецкая рождественская выпечка из тяжелого дрожжевого теста с большим количеством цукатов, изюма, орехов и пряностей. Основные особенности выпечки в том, что по форме она напоминает завернутого в белоснежную пеленку младенца Христа, что достигается особым способом складывания теста и обильной посыпкой сахарной пудрой. В составе выпечки обязательно должно быть много сливочного масла и сухофруктов, вымоченных в роме или коньяке. И что важно, что классический штоллен должен "созревать" в прохладном месте от 2 до 4 недель после выпечки. За это время ароматы распределяются, а текстура становится более плотной и влажной!

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего штоллена с сухофруктами и орехами.

Ингредиенты:

Сухофрукты (курага, изюм, инжир, вишня, клюква) 400 г или 300 г сухофруктов и 100 г цукатов

Ром темный 150 г

Цедра 2 апельсинов

Мука пшеничная 250 г+300 г

Миндальная мука 50 г

Молоко 200 г

Живые дрожжи 50 г

Сахар 100 г

Масло сливочное 250 г

Желтки 3 шт.

Ваниль

Орехи 100 г

Марципан

Специи корица, имбирь

Сахарная пудра

Сливочное масло

Способ приготовления:

1. Прежде всего нужно замочить наши сухофрукты и цукаты в алкоголе. Минимум на 1 ночь. Для этого сначала заливаем их кипятком и сливаем его. Для дезинфекции. Далее нарезаем крупные сухофрукты, натираем цедру и заливаем ромом. Храним в контейнере в холодильнике.

2. Опара: 50 г дрожжей смешаем с сахаром, 100 г сильной муки от общей массы и 200 г теплого молока. Даем опаре постоять до получаса.

3. Далее к опаре добавим: 250 г пшеничной муки, 200 гр сильной муки (остальные), 50 г миндальной муки и 3 желтка. Перемешаем массу. Вымешаем однородное тесто, лучше руками, но можно и миксером. Затем частями добавляем все сливочное масло (250 г), каждый раз вымешивая до однородности. Готовое тесто накрываем и даем постоять в тепле 1 час.

4. С сухофруктов сливаем алкоголь (если он не весь впитался). Добавить ложку-две муки, чтобы их обсыпать. Орешки измельчить измельчить. Тесто выкладываем на стол и добавляем нашу начинку, хорошо вымешиваем и делим на три части. Накрываем полотенцем и даем постоять 15-20 минут.

5. После этого, каждую часть теста формируем в круг и заворачиваем (вот здесь добавляем марципан), как будто пеленаем тесто. Выкладываем наш штолен на лист с пергаментом на расстоянии друг от друга. И я еще нужно сделать бортики из пергамента между штоленами, чтобы не слиплись. Опять накрываем полотенцем и ждем 20 минут. Запекаем при 180 примерно 1 час!

6. Еще горячий штолен щедро смазываем со всех сторон сливочным маслом и обсыпаем сахарной пудрой. Прям щедро, потому что масло будет как консервант и так штоллены лучше сохраняются. После охлаждения заворачиваем в пергамент и я еще заворачиваю в полотенце. Или пергамент и пленку.

Храним примерно 2-3 недели в холодильнике, но еще вкуснее он будет на 7-10 день!

