Пончики – это традиционное украинское блюдо, которое подается к столу на Рождество. Кроме этого, хозяйки часто готовят этот десерт и в обычный день, ведь он действительно вкусный и обожаемый детьми.

Видео дня

Фудблогер с ником irina_kozachuk_ в Instagram представила рецепт идеальных пончиков, которые точно понравятся всем. На самом деле этот рецепт принадлежит невероятному галицкому кулинару Дарии Цвек, а ее блюда всегда непревзойденны.

Ингредиенты

Молоко – 250 мл

Дрожжи свежие – 50 гр

Сахар – 100 гр

Сливочное масло – 100 гр

Яйца – 2 шт

Мука – 630-650 гр

Цедра лимона – 1 шт

Коньяк – 2 ст.л.

Повидло или мак для внутренности.

Способ приготовления

1. К теплому молоку добавить 1 ст. л сахара, 1 ст. л муки и свежие дрожжи. Размешать до однородности, накрыть полотенцем и бросить подойти в теплом месте в течение 10 минут.

2. В опару влить коньяк, добавить цедру, растопленное сливочное масло и размешанные с сахаром яйца. Перемешать.

3. Частями всыпать муку и замесить тесто. Месить минут 10-15, тесто будет мягкое и отставать от рук, хотя будет немного липкое.

4. Накрыть полотенцем и дать подойти вдвое в теплом месте.

5. Из теста формируем шарики весом 40 гр каждый.

6. Открыть шарик на ладони, положить начинку и крыть тесто.

7. Накрыть пончики полотенцем и дать подойти в течение 10-15 минут.

8. Жарить пончики в разогретом масле на огне меньше среднего, часто переворачивать.

9. Готовые пончики выложить на бумажное полотенце и дать полностью остыть.

10. Щедро присыпать сахарной пудрой.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты сладких блюд.