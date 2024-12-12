Рождественские пончики по рецепту Дарии Цвек: старинное блюдо, которое выйдет у каждой хозяйки
Пончики – это традиционное украинское блюдо, которое подается к столу на Рождество. Кроме этого, хозяйки часто готовят этот десерт и в обычный день, ведь он действительно вкусный и обожаемый детьми.
Фудблогер с ником irina_kozachuk_ в Instagram представила рецепт идеальных пончиков, которые точно понравятся всем. На самом деле этот рецепт принадлежит невероятному галицкому кулинару Дарии Цвек, а ее блюда всегда непревзойденны.
Ингредиенты
- Молоко – 250 мл
- Дрожжи свежие – 50 гр
- Сахар – 100 гр
- Сливочное масло – 100 гр
- Яйца – 2 шт
- Мука – 630-650 гр
- Цедра лимона – 1 шт
- Коньяк – 2 ст.л.
- Повидло или мак для внутренности.
Способ приготовления
1. К теплому молоку добавить 1 ст. л сахара, 1 ст. л муки и свежие дрожжи. Размешать до однородности, накрыть полотенцем и бросить подойти в теплом месте в течение 10 минут.
2. В опару влить коньяк, добавить цедру, растопленное сливочное масло и размешанные с сахаром яйца. Перемешать.
3. Частями всыпать муку и замесить тесто. Месить минут 10-15, тесто будет мягкое и отставать от рук, хотя будет немного липкое.
4. Накрыть полотенцем и дать подойти вдвое в теплом месте.
5. Из теста формируем шарики весом 40 гр каждый.
6. Открыть шарик на ладони, положить начинку и крыть тесто.
7. Накрыть пончики полотенцем и дать подойти в течение 10-15 минут.
8. Жарить пончики в разогретом масле на огне меньше среднего, часто переворачивать.
9. Готовые пончики выложить на бумажное полотенце и дать полностью остыть.
10. Щедро присыпать сахарной пудрой.
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