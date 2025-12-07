Рождественский веночек из слоеного теста: добавьте внутрь сыр бри и клюквенный соус

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
519
Рождественский веночек из слоеного теста – простое в приготовлении блюдо. Для начинки идеально подойдут сыр бри и соус из клюквы. Такая выпечка станет прекрасным дополнением к праздничному столу.

Идея приготовления рождественского веночка из слоеного теста опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного теста
  • 250-300 г сыра бри
  • клюквенный соус

Для смазывания:

  • 1 желток
  • 1 ст.л. воды

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто разрезать на треугольники.

2. Выложить их вокруг пиалы на пергамент.

3. Смазать клюквенным соусом.

4. Выложить толстые кусочки сыра бри.

5. Подвернуть края и залепить.

6. Смазать желтком, смешанным с водой.

7. Выпекать 25-30 минут при температуре 190 градусов до золотистого цвета.

