Рождественский веночек из слоеного теста – простое в приготовлении блюдо. Для начинки идеально подойдут сыр бри и соус из клюквы. Такая выпечка станет прекрасным дополнением к праздничному столу.

Идея приготовления рождественского веночка из слоеного теста опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

500 г слоеного теста

250-300 г сыра бри

клюквенный соус

Для смазывания:

1 желток

1 ст.л. воды

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто разрезать на треугольники.

2. Выложить их вокруг пиалы на пергамент.

3. Смазать клюквенным соусом.

4. Выложить толстые кусочки сыра бри.

5. Подвернуть края и залепить.

6. Смазать желтком, смешанным с водой.

7. Выпекать 25-30 минут при температуре 190 градусов до золотистого цвета.

