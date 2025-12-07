Все рецепты
Рождественский веночек из слоеного теста: добавьте внутрь сыр бри и клюквенный соус
Рождественский веночек из слоеного теста – простое в приготовлении блюдо. Для начинки идеально подойдут сыр бри и соус из клюквы. Такая выпечка станет прекрасным дополнением к праздничному столу.
Идея приготовления рождественского веночка из слоеного теста опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста
- 250-300 г сыра бри
- клюквенный соус
Для смазывания:
- 1 желток
- 1 ст.л. воды
Способ приготовления:
1. Слоеное тесто разрезать на треугольники.
2. Выложить их вокруг пиалы на пергамент.
3. Смазать клюквенным соусом.
4. Выложить толстые кусочки сыра бри.
5. Подвернуть края и залепить.
6. Смазать желтком, смешанным с водой.
7. Выпекать 25-30 минут при температуре 190 градусов до золотистого цвета.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: