Десерт тирамису – один из самых вкусных и легких десертов. Готовить его можно с разными начинками и вкусами, от шоколада, до ягод и цитрусовых. А еще очень вкусно будет, если добавить специи, например, имбирь, корицу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, праздничного тирамису со вкусом имбирного печенья.

Ингредиенты:

Желтки 3 шт

Сахар 150 г

Кофе (уже сваренный) 120 г

Маскарпоне 250 г

Сливки 33% 250 г

Какао

Пряники

Корица, имбирь, бадьян щепотка

Способ приготовления:

1. Взбиваем желтки с сахаром на водяной бане. Для этого отделите белки от желтков, добавим к желткам сахар. Ставим миску с желтками на сотейник с кипящей водой и взбиваем до бела и растворения сахара. Если сахар немного не растворился – ничего страшного, он растворится в десерте. Еще в теплую массу добавляем маскарпоне и специи. Мешаем венчиком до однородности.

2. Отдельно взбиваем сливки до мягких пиков и соединяем обе массы. Готовим кофе.

3. Вымачиваем печенье в кофе, оно плотнее чем савоярди, поэтому немного дольше держим, выкладываем в форму и сверху крем. Далее снова вымоченное печенье. Посыпаем какао и ставим в холодильник.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: