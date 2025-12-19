Рождественское тирамису "Имбирный пряник": делимся рецепт очень вкусного десерта

Десерт тирамису – один из самых вкусных и легких десертов. Готовить его можно с разными начинками и вкусами, от шоколада, до ягод и цитрусовых. А еще очень вкусно будет, если добавить специи, например, имбирь, корицу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, праздничного тирамису со вкусом имбирного печенья. 

Ингредиенты: 

  • Желтки 3 шт
  • Сахар 150 г
  • Кофе (уже сваренный) 120 г
  • Маскарпоне 250 г
  • Сливки 33% 250 г
  • Какао
  • Пряники
  • Корица, имбирь, бадьян щепотка

Способ приготовления: 

1. Взбиваем желтки с сахаром на водяной бане. Для этого отделите белки от желтков, добавим к желткам сахар. Ставим миску с желтками на сотейник с кипящей водой и взбиваем до бела и растворения сахара. Если сахар немного не растворился – ничего страшного, он растворится в десерте. Еще в теплую массу добавляем маскарпоне и специи. Мешаем венчиком до однородности.

2. Отдельно взбиваем сливки до мягких пиков и соединяем обе массы. Готовим кофе. 

3. Вымачиваем печенье в кофе, оно плотнее чем савоярди, поэтому немного дольше держим, выкладываем в форму и сверху крем. Далее снова вымоченное печенье. Посыпаем какао и ставим в холодильник.

