Рождественское тирамису "Имбирный пряник": делимся рецепт очень вкусного десерта
Десерт тирамису – один из самых вкусных и легких десертов. Готовить его можно с разными начинками и вкусами, от шоколада, до ягод и цитрусовых. А еще очень вкусно будет, если добавить специи, например, имбирь, корицу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, праздничного тирамису со вкусом имбирного печенья.
Ингредиенты:
- Желтки 3 шт
- Сахар 150 г
- Кофе (уже сваренный) 120 г
- Маскарпоне 250 г
- Сливки 33% 250 г
- Какао
- Пряники
- Корица, имбирь, бадьян щепотка
Способ приготовления:
1. Взбиваем желтки с сахаром на водяной бане. Для этого отделите белки от желтков, добавим к желткам сахар. Ставим миску с желтками на сотейник с кипящей водой и взбиваем до бела и растворения сахара. Если сахар немного не растворился – ничего страшного, он растворится в десерте. Еще в теплую массу добавляем маскарпоне и специи. Мешаем венчиком до однородности.
2. Отдельно взбиваем сливки до мягких пиков и соединяем обе массы. Готовим кофе.
3. Вымачиваем печенье в кофе, оно плотнее чем савоярди, поэтому немного дольше держим, выкладываем в форму и сверху крем. Далее снова вымоченное печенье. Посыпаем какао и ставим в холодильник.
