Рубленые котлеты из курицы за 30 минут: рецепт с сыром и кукурузой

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
771
Рецепт сочных куриных котлет
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Рубленые куриные котлеты можно приготовить без мясорубки, просто нарезав филе небольшими кусочками. К мясу нужно добавить яйца, сыр и кукурузу, а затем сформировать небольшие котлеты. Готовить их удобно в мультипечи, поэтому не придется стоять у сковороды. Весь процесс занимает около 30 минут.

Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Как приготовить сочные котлеты из куриного филе

Ингредиенты:

  • куриное филе – 600 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 50 г
  • твёрдый сыр – 70 г
  • кукуруза – 150 г
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • смесь специй для фарша – по вкусу

Способ приготовления:

Нарезаем филе

1. Куриное филе нужно хорошо промыть, обсушить и нарезать очень мелкими кусочками. Для этого удобно использовать острый нож.

2. Мясо можно нарезать короткими тонкими полосками, а затем измельчить их на небольшие кубики.

Добавляем к курице необходимые ингредиенты

3. Переложить курицу в глубокую миску. Добавить два яйца, муку и кукурузу.

4. Твёрдый сыр натереть на крупной тёрке и также добавить в мясную смесь.

5. Посолить и поперчить по вкусу. По желанию добавить в фарш смесь специй, которая сделает вкус котлет более выразительным.

Формируем котлеты

6. Все ингредиенты хорошо перемешать, чтобы они равномерно распределились.

7. Из полученной массы мокрыми руками сформировать небольшие котлеты. Такой способ помогает сделать их аккуратными и одинаковыми по размеру.

Выкладываем сформированные котлеты в емкость для приготовления

8. Готовить рубленые котлеты можно на сковороде, но в этом рецепте их запекают в мультипечи. Выложить заготовки в чашу или на решетку мультипечи и готовить при температуре 190 градусов примерно 17-18 минут.

9. Котлеты должны хорошо пропечься внутри и слегка подрумяниться снаружи. Готовое блюдо подавать горячим. Такие рубленые куриные котлеты хорошо сочетаются с овощным гарниром, картофелем или свежим салатом.

Готовые котлеты

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