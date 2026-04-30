Рубленые котлеты – это быстрый вариант ужина, не требующий сложных техник. Их легко приготовить даже после насыщенного дня. Такое блюдо получается сочным и хорошо сочетается с любым гарниром. К тому же ингредиенты доступны и просты. Именно поэтому этот рецепт стоит взять на заметку для ежедневного меню.

Идея приготовления сочных рубленых котлет на ужин опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

сметана – 4 ст. л.

яйцо – 1 шт.

лук – 1 шт.

помидор – 1 шт.

твердый сыр – 70 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное филе небольшими кубиками и переложите в глубокую миску. Добавьте мелко нарезанный лук, сметану и слегка взбитое яйцо.

2. Посолите, поперчите, добавьте сухой чеснок и хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной.

3. Сформируйте котлеты из подготовленной смеси. Для этого можете воспользоваться небольшой формой или просто выложить массу ложкой на противень, застеленный пергаментом.

4. Сверху на каждую котлету выложите кружочки помидора. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 15 минут.

5. После этого достаньте противень, посыпьте котлеты тертым сыром и верните в духовку еще на 10 минут, пока сыр не расплавится и не образует румяную корочку.

6. Подавайте блюдо горячим вместе с гарниром или свежими овощами.

