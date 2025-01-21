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Рубленые куриные котлеты на обед, которые точно будут сочными: как приготовить
Куриные котлеты довольно часто получаются сухими. Все потому, что вы неправильно их готовите. К филе обязательно нужно добавить много сыра, а также сметану – блюдо получится идеальным и точно подойдет для обеда.
Идея приготовления сочных куриных котлет для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Яны с ником gotovim s yanou в Instagram. Прекрасно дополнит вкус свежая зелень.
Ингредиенты:
- половина куриного филе
- помидоры черри – 3-4 шт.
- яйца – 1 шт.
- мука – 1,5 ст. л.
- сметана – 2 ст. л.
- моцарелла – 50 г
- укроп, соль и перец
Способ приготовления:
1. Филе нарезать мелкими кусочками.
2. Сыр натереть.
3. Помидоры порезать.
4. Все компоненты перемешать и добавить соль, перец и любимые специи.
5. Жарить на сковороде до золотистой корочки.
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