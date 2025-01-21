Куриные котлеты довольно часто получаются сухими. Все потому, что вы неправильно их готовите. К филе обязательно нужно добавить много сыра, а также сметану – блюдо получится идеальным и точно подойдет для обеда.

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Идея приготовления сочных куриных котлет для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Яны с ником gotovim s yanou в Instagram. Прекрасно дополнит вкус свежая зелень.

Ингредиенты:

половина куриного филе

помидоры черри – 3-4 шт.

яйца – 1 шт.

мука – 1,5 ст. л.

сметана – 2 ст. л.

моцарелла – 50 г

укроп, соль и перец

Способ приготовления:

1. Филе нарезать мелкими кусочками.

2. Сыр натереть.

3. Помидоры порезать.

4. Все компоненты перемешать и добавить соль, перец и любимые специи.

5. Жарить на сковороде до золотистой корочки.

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