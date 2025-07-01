Кабачки – очень простые и бюджетные, при этом полезные и вкусные овощи, которые могут быть основой для приготовления очень вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получится очень вкусная икра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачка, с рыбной начинкой.

Ингредиенты:

кабачки – 1 кг

соль – 1 ч.л.

яйца – 4 шт.

сметана – 50 г

мука – 70 г

перец, сухой чеснок

Для начинки:

вареная рыба – 250 г

крем-сыр – 250 г

соус терияки – 30 г

укроп

огурцы

листья салата

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте яйца, специи, муку, сметану, перемешайте. Выложите эту смесь на пергамент, разровняйте и выпекайте до готовности.

2. Намазка: смешайте рыбу запеченную, крем-сыр, огурцы, укроп.

3. Смажьте корж, сверните, разрежьте.

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