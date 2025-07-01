Рулет из кабачка с очень вкусной рыбной начинкой: идеально для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
153
Рецепт закуски

Кабачки – очень простые и бюджетные, при этом полезные и вкусные овощи, которые могут быть основой для приготовления очень вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получится очень вкусная икра. 

Закуска из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачка, с рыбной начинкой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • кабачки – 1 кг
  • соль – 1 ч.л.
  • яйца – 4 шт.
  • сметана – 50 г
  • мука – 70 г
  • перец, сухой чеснок

Для начинки:

  • вареная рыба – 250 г
  • крем-сыр – 250 г
  • соус терияки – 30 г
  • укроп
  • огурцы
  • листья салата

Способ приготовления: 

1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте яйца, специи, муку, сметану, перемешайте. Выложите эту смесь на пергамент, разровняйте и выпекайте до готовности.

Основа для блюда

2. Намазка: смешайте рыбу запеченную, крем-сыр, огурцы, укроп.

Намазка для рулета

3. Смажьте корж, сверните, разрежьте.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощирецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты