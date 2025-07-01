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Рулет из кабачка с очень вкусной рыбной начинкой: идеально для праздничного стола
Кабачки – очень простые и бюджетные, при этом полезные и вкусные овощи, которые могут быть основой для приготовления очень вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получится очень вкусная икра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачка, с рыбной начинкой.
Ингредиенты:
- кабачки – 1 кг
- соль – 1 ч.л.
- яйца – 4 шт.
- сметана – 50 г
- мука – 70 г
- перец, сухой чеснок
Для начинки:
- вареная рыба – 250 г
- крем-сыр – 250 г
- соус терияки – 30 г
- укроп
- огурцы
- листья салата
Способ приготовления:
1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте яйца, специи, муку, сметану, перемешайте. Выложите эту смесь на пергамент, разровняйте и выпекайте до готовности.
2. Намазка: смешайте рыбу запеченную, крем-сыр, огурцы, укроп.
3. Смажьте корж, сверните, разрежьте.
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