Рулет из кабачка с вкусной начинкой: делимся рецептом блюда на любой случай

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Рецепт закуски
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Вкусные закуски можно готовить из обычных кабачков. Из них получатся вкусные рулетики с разными начинками, а также рагу, икра. А еще их можно просто приготовить на мангале и пожарить на сковороде.

Рулет из кабачка с вкусной начинкой: делимся рецептом блюда на любой случай

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачков, с вкусной сырной намазкой.

Ингредиенты:

  • кабачки – 800 г
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 60 г
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу

Начинка: 

  • укроп – по вкусу
  • плавленые сырки – 3 шт.
  • сметана 20% – 100 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • помидор – 1 шт.
  • ветчина – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите, посолите, отожмите сок, после добавьте муку, соль, яйца, специи и перемешайте. Вылейте тесто и запекайте до готовности.

Рулет из кабачка с вкусной начинкой: делимся рецептом блюда на любой случай

2. Натрите сыр, добавьте сметану, чеснок тертый, зелень и перемешайте.

Рулет из кабачка с вкусной начинкой: делимся рецептом блюда на любой случай

3. Смажьте корж намазкой, сверху выложите ветчину, помидоры и сверните.

Рулет из кабачка с вкусной начинкой: делимся рецептом блюда на любой случай

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