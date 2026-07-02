Рулет из кабачка с вкусной начинкой: делимся рецептом блюда на любой случай
1 минута
1,0 т.
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Вкусные закуски можно готовить из обычных кабачков. Из них получатся вкусные рулетики с разными начинками, а также рагу, икра. А еще их можно просто приготовить на мангале и пожарить на сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачков, с вкусной сырной намазкой.
Ингредиенты:
- кабачки – 800 г
- яйца – 3 шт.
- мука – 60 г
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Начинка:
- укроп – по вкусу
- плавленые сырки – 3 шт.
- сметана 20% – 100 г
- чеснок – 2 зубчика
- помидор – 1 шт.
- ветчина – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите, посолите, отожмите сок, после добавьте муку, соль, яйца, специи и перемешайте. Вылейте тесто и запекайте до готовности.
2. Натрите сыр, добавьте сметану, чеснок тертый, зелень и перемешайте.
3. Смажьте корж намазкой, сверху выложите ветчину, помидоры и сверните.
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