Вкусные закуски можно готовить из обычных кабачков. Из них получатся вкусные рулетики с разными начинками, а также рагу, икра. А еще их можно просто приготовить на мангале и пожарить на сковороде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачков, с вкусной сырной намазкой.

Ингредиенты:

кабачки – 800 г

яйца – 3 шт.

мука – 60 г

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Начинка:

укроп – по вкусу

плавленые сырки – 3 шт.

сметана 20% – 100 г

чеснок – 2 зубчика

помидор – 1 шт.

ветчина – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите, посолите, отожмите сок, после добавьте муку, соль, яйца, специи и перемешайте. Вылейте тесто и запекайте до готовности.

2. Натрите сыр, добавьте сметану, чеснок тертый, зелень и перемешайте.

3. Смажьте корж намазкой, сверху выложите ветчину, помидоры и сверните.

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