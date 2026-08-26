Рулет из кабачков с сырной начинкой: рецепт закуски за 10 минут
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных намазок, салатов, закусок. Еще их можно тушить, запекать, мариновать, жарить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- Кабачки
- Творог
Начинка:
- Крем-сыр с чесноком, лимонным соком и укропом
- Салат (листья)
- Помидоры
- Жареный бекон
- Жареный болгарский перец
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезаем кружочками (не толстыми), выкладываем на противень, застеленный пергаментом, так, чтобы кружочки немного перекрывали друг друга, щедро посыпаем тертым сыром и ставим в духовку при 180° на 20-25 минут.
2. Переворачиваем сыром вниз, выкладываем начинку, складываем (можно свернуть в рулет).
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