Рулет из кабачков с сырной начинкой: рецепт закуски за 10 минут

Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных намазок, салатов, закусок. Еще их можно тушить, запекать, мариновать, жарить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

Кабачки

Творог

Начинка:

Крем-сыр с чесноком, лимонным соком и укропом

Салат (листья)

Помидоры

Жареный бекон

Жареный болгарский перец

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезаем кружочками (не толстыми), выкладываем на противень, застеленный пергаментом, так, чтобы кружочки немного перекрывали друг друга, щедро посыпаем тертым сыром и ставим в духовку при 180° на 20-25 минут.

2. Переворачиваем сыром вниз, выкладываем начинку, складываем (можно свернуть в рулет).

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