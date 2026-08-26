Рулет из кабачков с сырной начинкой: рецепт закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
48
Рецепт закуски
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных намазок, салатов, закусок. Еще их можно тушить, запекать, мариновать, жарить.

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с сырной начинкой.

Ингредиенты: 

  • Кабачки
  • Творог

Начинка:

  • Крем-сыр с чесноком, лимонным соком и укропом
  • Салат (листья)
  • Помидоры
  • Жареный бекон
  • Жареный болгарский перец

Способ приготовления: 

1. Кабачки нарезаем кружочками (не толстыми), выкладываем на противень, застеленный пергаментом, так, чтобы кружочки немного перекрывали друг друга, щедро посыпаем тертым сыром и ставим в духовку при 180° на 20-25 минут. 

Основа для блюда

2. Переворачиваем сыром вниз, выкладываем начинку, складываем (можно свернуть в рулет).

Готовый рулет

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