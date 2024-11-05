Закуска из лаваша

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, пирогов и трубочек с разными начинками. Еще из лаваша получатся домашние чипсы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении и вкусного рулета из лаваша с крабовыми палочками и сыром.

Ингредиенты:

лаваш 80 г

3 вареных яйца

2-3 огурца (200 г)

140 г крабовых палочек

40 г майонеза

2 упаковки сырка

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите на терке сырок, добавьте майонез и по желанию соль или перец и все перемешайте.

2. Лаваш смажьте готовой смесью, сверху выложите порезанные огурцы, далее вареные яйца и в конце крабовые палочки.

3. Лаваш сверните и дайте немного настояться в холодильнике.

Нарежьте кусками и можно подавать!

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