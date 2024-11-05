Закуска из лаваша

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Рулет из лаваша с крабовой начинкой: рецепт блюда для праздничного стола
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, пирогов и трубочек с разными начинками. Еще из лаваша получатся домашние чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении и вкусного рулета из лаваша с крабовыми палочками и сыром.
Ингредиенты:
- лаваш 80 г
- 3 вареных яйца
- 2-3 огурца (200 г)
- 140 г крабовых палочек
- 40 г майонеза
- 2 упаковки сырка
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите на терке сырок, добавьте майонез и по желанию соль или перец и все перемешайте.
2. Лаваш смажьте готовой смесью, сверху выложите порезанные огурцы, далее вареные яйца и в конце крабовые палочки.
3. Лаваш сверните и дайте немного настояться в холодильнике.
Нарежьте кусками и можно подавать!
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