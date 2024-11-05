Рулет из лаваша с крабовой начинкой: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт закуски

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, пирогов и трубочек с разными начинками. Еще из лаваша получатся домашние чипсы.

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Закуска из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении и вкусного рулета из лаваша с крабовыми палочками и сыром.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • лаваш 80 г
  • 3 вареных яйца
  • 2-3 огурца (200 г)
  • 140 г крабовых палочек
  • 40 г майонеза
  • 2 упаковки сырка
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите на терке сырок, добавьте майонез и по желанию соль или перец и все перемешайте.

Начинка из сыра

2. Лаваш смажьте готовой смесью, сверху выложите порезанные огурцы, далее вареные яйца и в конце крабовые палочки.

Приготовление блюда

3. Лаваш сверните и дайте немного настояться в холодильнике.

С чем приготовить рулет

Нарежьте кусками и можно подавать!

Готовая закуска

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