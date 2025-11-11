Все рецепты
Рулет из лаваша с крабовой начинкой: рецепт бюджетной закуски для новогоднего стола
Лаваш и крабовые палочки – лучший набор продуктов для приготовления вкусных закусок в виде рулета, а также закусок, салатов, пирогов и запеканок. Еще лаваш можно использовать для приготовления чипсов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с крабовой начинкой.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 400г.
- плавленые сырки 4 шт.
- яйца 4 шт.
- майонез 2 ст. ложки
- чеснок 2 зуб.
- листья салата
- лаваш
Способ приготовления:
1. Смажьте лаваш майонезом с чесноком, сверху выложите слой крабовых палочек, сыр, листья салата и сверните, положите в холодильник.
2. Порежьте на куски и подавайте.
