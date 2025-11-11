Лаваш и крабовые палочки – лучший набор продуктов для приготовления вкусных закусок в виде рулета, а также закусок, салатов, пирогов и запеканок. Еще лаваш можно использовать для приготовления чипсов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

крабовые палочки 400г.

плавленые сырки 4 шт.

яйца 4 шт.

майонез 2 ст. ложки

чеснок 2 зуб.

листья салата

лаваш

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш майонезом с чесноком, сверху выложите слой крабовых палочек, сыр, листья салата и сверните, положите в холодильник.

2. Порежьте на куски и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: