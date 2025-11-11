Рулет из лаваша с крабовой начинкой: рецепт бюджетной закуски для новогоднего стола

Рецепт рулета

Лаваш и крабовые палочки – лучший набор продуктов для приготовления вкусных закусок в виде рулета, а также закусок, салатов, пирогов и запеканок. Еще лаваш можно использовать для приготовления чипсов. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с крабовой начинкой. 

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 400г.
  • плавленые сырки 4 шт.
  • яйца 4 шт.
  • майонез 2 ст. ложки
  • чеснок 2 зуб.
  • листья салата
  • лаваш

Способ приготовления: 

1. Смажьте лаваш майонезом с чесноком, сверху выложите слой крабовых палочек, сыр, листья салата и сверните, положите в холодильник.

2. Порежьте на куски и подавайте.

