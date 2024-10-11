Рулет из лаваша с сельдью и яйцом: рецепт закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,0 т.
Рецепт блюда

Из лаваша можно приготовить очень много вкусных и сытных закусок с мясом, рыбой, морепродуктами, сыром. Еще лаваш может быть основой для приготовления десертов и полезных чипсов.

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Закуска из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета из лаваша, с сельдью, крем-сыром и яйцами.

Ингредиенты: 

  • Лаваш
  • Крем-сыр
  • Яйца
  • Сельдь
  • Лук зеленый

Способ приготовления: 

1. Лаваш смажьте крем-сыром, сверху выложите порезанную сельдь, тертое яйцо, лук.

Ингредиенты для блюда

2. Сверните рулетом и порежьте кусками.

Готовая закуска

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