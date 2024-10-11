Из лаваша можно приготовить очень много вкусных и сытных закусок с мясом, рыбой, морепродуктами, сыром. Еще лаваш может быть основой для приготовления десертов и полезных чипсов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета из лаваша, с сельдью, крем-сыром и яйцами.

Ингредиенты:

Лаваш

Крем-сыр

Яйца

Сельдь

Лук зеленый

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте крем-сыром, сверху выложите порезанную сельдь, тертое яйцо, лук.

2. Сверните рулетом и порежьте кусками.

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