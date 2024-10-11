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Рулет из лаваша с сельдью и яйцом: рецепт закуски за 10 минут
Из лаваша можно приготовить очень много вкусных и сытных закусок с мясом, рыбой, морепродуктами, сыром. Еще лаваш может быть основой для приготовления десертов и полезных чипсов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета из лаваша, с сельдью, крем-сыром и яйцами.
Ингредиенты:
- Лаваш
- Крем-сыр
- Яйца
- Сельдь
- Лук зеленый
Способ приготовления:
1. Лаваш смажьте крем-сыром, сверху выложите порезанную сельдь, тертое яйцо, лук.
2. Сверните рулетом и порежьте кусками.
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