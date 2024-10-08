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Рулет из лаваша, с сыром и крабовыми палочками: рецепт закуски
Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также рулетиков, пирогов, закусок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с плавленным сыром, яйцами и крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.
- яйца 3 шт.
- огурец
- пачка краевых палочек
- сметана(или майонез)
- плавленый сыр
- специи (перец+сушеный чеснок)
Способ приготовления:
1. Плавленый сыр смешайте со сметаной, разомните, добавьте перец и сушеный чеснок.
2. Огурцы нарежьте слайсами и разрежьте еще на 3-4 части, на тонкие полосы.
3. Пачку крабовых палочек разрежьте или порвите на волокна. Отварите и измельчите яйца.
4. Лаваш смажьте сыром со сметаной и выложите начинку. Сверху выложите еще 1 лаваш и повторяем процесс.
5. Заворачиваем рулет и оставляем на час в холодильнике. Разрежьте на кусочки.
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