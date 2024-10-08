Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также рулетиков, пирогов, закусок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с плавленным сыром, яйцами и крабовыми палочками.

Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

яйца 3 шт.

огурец

пачка краевых палочек

сметана(или майонез)

плавленый сыр

специи (перец+сушеный чеснок)

Способ приготовления:

1. Плавленый сыр смешайте со сметаной, разомните, добавьте перец и сушеный чеснок.

2. Огурцы нарежьте слайсами и разрежьте еще на 3-4 части, на тонкие полосы.

3. Пачку крабовых палочек разрежьте или порвите на волокна. Отварите и измельчите яйца.

4. Лаваш смажьте сыром со сметаной и выложите начинку. Сверху выложите еще 1 лаваш и повторяем процесс.

5. Заворачиваем рулет и оставляем на час в холодильнике. Разрежьте на кусочки.

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