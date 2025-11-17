Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, десертов, и даже салатов. Еще из лаваша можно сделать шаурму, лазанью и даже блины с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с вкусной начинкой из крабовыми палочками.

Ингредиенты:

2 лаваша

1 упаковка крабовых палочек

4 яйца

2 огурца

3 плавленые сырки

зелень по вкусу

соус "Цезарь"

Способ приготовления:

1. Лаваш смазываем соусом цезарь, добавляем натертые плавленые сырки. Распределяем равномерно по всей поверхности тоненьким слоем.

2. Выкладываем натертые крабовые палочки и вареные яйца.

3. Накрываем еще одним листом лаваша, снова смазываем соусом и добавляем огурец (можно натереть или порезать соломкой), скручиваем в рулет. Заматываем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 1,5 часа.

Порежьте и подавайте!

