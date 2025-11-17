Рулет из лаваша с вкусной начинкой: рецепт закуски для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт закуски

Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, десертов, и даже салатов. Еще из лаваша можно сделать шаурму, лазанью и даже блины с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с вкусной начинкой из крабовыми палочками. 

Ингредиенты: 

  • 2 лаваша
  • 1 упаковка крабовых палочек
  • 4 яйца
  • 2 огурца
  • 3 плавленые сырки
  • зелень по вкусу
  • соус "Цезарь"

Способ приготовления: 

1. Лаваш смазываем соусом цезарь, добавляем натертые плавленые сырки. Распределяем равномерно по всей поверхности тоненьким слоем.

2. Выкладываем натертые крабовые палочки и вареные яйца.

3. Накрываем еще одним листом лаваша, снова смазываем соусом и добавляем огурец (можно натереть или порезать соломкой), скручиваем в рулет. Заматываем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 1,5 часа.

Порежьте и подавайте!

