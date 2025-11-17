Рулет из лаваша с вкусной начинкой: рецепт закуски для новогоднего стола
Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, десертов, и даже салатов. Еще из лаваша можно сделать шаурму, лазанью и даже блины с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с вкусной начинкой из крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- 2 лаваша
- 1 упаковка крабовых палочек
- 4 яйца
- 2 огурца
- 3 плавленые сырки
- зелень по вкусу
- соус "Цезарь"
Способ приготовления:
1. Лаваш смазываем соусом цезарь, добавляем натертые плавленые сырки. Распределяем равномерно по всей поверхности тоненьким слоем.
2. Выкладываем натертые крабовые палочки и вареные яйца.
3. Накрываем еще одним листом лаваша, снова смазываем соусом и добавляем огурец (можно натереть или порезать соломкой), скручиваем в рулет. Заматываем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 1,5 часа.
Порежьте и подавайте!
