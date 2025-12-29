Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Рулет "Наполеон" для праздничного стола: готовится значительно проще классического торта

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
615
Торт "Наполеон" часто готовят именно на новогодние праздники. Но для классического рецепта понадобится достаточно много времени. Если вы хотите приготовить десерт быстро – приготовьте рулет, который по вкусу не хуже классического торта, потому что ингредиенты повторяются.

Идея приготовления сладкого рулета "Наполеон" опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 500 г
  • масло сливочное – 350 г
  • сгущенное молоко 250 г
  • миндальные хлопья

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто разрезать на ровные полоски 1 см.

2. Выложите на пергамент и отправьте в духовку при температуре 220 градусов на 5-7 минут до румяности.

3. Сливочное масло взбить миксером.

4. Затем добавить сгущенное молоко. Для пикантности влить ложку коньяка.

5. Перемешать до однородного состояния.

6. Расстелить пищевую пленку, распределить слой крема.

7. Накрыть крем 5-6 готовыми полосками теста, сверху смазать кремом. Так чередуйте слои до завершения продуктов.

8. Посыпьте миндальной стружкой.

9. Заверните торт в пленку, формируя рулет.

10. Для пропитки поставьте десерт в холодильник.

