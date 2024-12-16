Рулька в пиве на Новый год: как удивить гостей простым блюдом
Рулька в пиве в ароматной горчично-медовой глазури – это основное блюдо, которое удивит даже самого требовательного гурмана. А поскольку готовится она достаточно просто, лакомиться этим блюдом в Новогоднюю ночь может любая семья.
Как приготовить рульку так, чтобы ее вкус и аромат не оставили никого безразличным, в Instagram рассказала шеф-повар Лиза Глинская. Она подробно описала весь процесс приготовления, а также рецепт горчично-медовой глазури, что сделает блюдо совершенным.
Ингредиенты
- Рулька – 1 шт
- Темное пиво – 2 л
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Чеснок – 1 головка
- Гвоздика
- Бадьян
- Лавровый лист
- Соль
Ингредиенты для глазури
- Горчица острая – 2 ст.л.
- Мед – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Возьмите большую кастрюлю и положите туда рульку, морковь, лук, чеснок, лавровый лист, бадьян и гвоздику.
2. В кастрюлю насыпаем соль и заливаем все пивом.
3. Накрываем кастрюлю крышкой и отправляем рульку на медленный огонь в течение 2,5-3 часов.
4. Переложите рульку в рукав для запекания.
5. В рукав для запекания налить 200 мл пивного бульона и завязать (закрепить) концы рукава.
6. Отправьте рульку запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
7. Приготовьте глазурь. Смешайте мед и горчицу.
8. Достаньте рульку из духовки и переложите в чистый, разрезанный рукав для запекания или фольгу и покройте глазурью.
9. Отправьте рульку в разогретую до 180 градусов духовку еще на 10 минут.
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