Рулька в пиве в ароматной горчично-медовой глазури – это основное блюдо, которое удивит даже самого требовательного гурмана. А поскольку готовится она достаточно просто, лакомиться этим блюдом в Новогоднюю ночь может любая семья.

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Как приготовить рульку так, чтобы ее вкус и аромат не оставили никого безразличным, в Instagram рассказала шеф-повар Лиза Глинская. Она подробно описала весь процесс приготовления, а также рецепт горчично-медовой глазури, что сделает блюдо совершенным.

Ингредиенты

Рулька – 1 шт

Темное пиво – 2 л

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Чеснок – 1 головка

Гвоздика

Бадьян

Лавровый лист

Соль

Ингредиенты для глазури

Горчица острая – 2 ст.л.

Мед – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Возьмите большую кастрюлю и положите туда рульку, морковь, лук, чеснок, лавровый лист, бадьян и гвоздику.

2. В кастрюлю насыпаем соль и заливаем все пивом.

3. Накрываем кастрюлю крышкой и отправляем рульку на медленный огонь в течение 2,5-3 часов.

4. Переложите рульку в рукав для запекания.

5. В рукав для запекания налить 200 мл пивного бульона и завязать (закрепить) концы рукава.

6. Отправьте рульку запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

7. Приготовьте глазурь. Смешайте мед и горчицу.

8. Достаньте рульку из духовки и переложите в чистый, разрезанный рукав для запекания или фольгу и покройте глазурью.

9. Отправьте рульку в разогретую до 180 градусов духовку еще на 10 минут.

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