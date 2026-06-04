Когда нужно быстро приготовить сытный и вкусный ужин, рыба по-французски станет отличным решением. Блюдо получается нежным внутри, с аппетитной сырной корочкой и сочными помидорами сверху. Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине. Такой рецепт подойдет как для буднего меню, так и для семейного ужина в выходной день.

Идея приготовления рыбы по-французски на ужин опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

рыбные медальоны (хек) – 1 кг.

яйца – 2 шт.

помидор – 1 шт.

твердый сыр – 150 г

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

мука – для панировки

майонез – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Рыбные медальоны промойте и обсушите бумажными полотенцами. Посолите, поперчите и присыпьте сухим чесноком со всех сторон.

2. Яйца взбейте в отдельной миске до однородности. Каждый кусочек рыбы сначала обваляйте в муке, а затем окуните в яичную смесь.

3. На сковороде разогрейте масло и обжарьте медальоны до легкой золотистой корочки с обеих сторон. Полностью доводить рыбу до готовности не нужно, поскольку она еще будет запекаться в духовке.

4. Противень или форму для запекания застелите пергаментом. Выложите обжаренные кусочки рыбы в один слой.

5. Каждый медальон слегка смажьте майонезом. Помидор нарежьте тонкими кружочками и выложите по одному кусочку сверху на рыбу.

6. Твердый сыр натрите на крупной терке и щедро посыпьте им каждый кусочек.

7. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте 10-15 минут, пока сыр полностью не расплавится и не приобретет золотистый цвет.

8. Готовую рыбу по-французски подавайте горячей. Она прекрасно сочетается с картофельным пюре, рисом, свежими овощами или легкими салатами. Благодаря сырной корочке и сочному помидору даже обычный хек превращается в действительно праздничное блюдо.

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