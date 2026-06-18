Рыба – идеальный вариант блюда для обеда и ужина. Готовить рыбу можно по-разному – с сыром, просто в кляре, в духовке, на гриле, и просто пожарить на сковороде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы по-французски с сыром и помидорами.

Ингредиенты:

рыбные медальоны (хек) 1 кг

яйца 2 шт.

помидор 1 шт.

сыр 150 г

соль, перец по вкусу

сушеный чеснок

мука

майонез

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Медальоны посолить, поперчить и посыпать сухим чесноком со всех сторон.

2. Обвалять в муке, затем во взбитых яйцах.

3. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки Выложить на противень, застеленный пергаментом.

4. Смазать каждый кусочек майонезом. Сверху выложить ломтик помидора, посыпать тертым сыром.

Поставить в духовку на 10-15 минут при 180C!

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