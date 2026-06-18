Рыба по-французски с сыром и помидорами: рецепт идеального блюда для обеда и ужина
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Рыба – идеальный вариант блюда для обеда и ужина. Готовить рыбу можно по-разному – с сыром, просто в кляре, в духовке, на гриле, и просто пожарить на сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы по-французски с сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- рыбные медальоны (хек) 1 кг
- яйца 2 шт.
- помидор 1 шт.
- сыр 150 г
- соль, перец по вкусу
- сушеный чеснок
- мука
- майонез
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Медальоны посолить, поперчить и посыпать сухим чесноком со всех сторон.
2. Обвалять в муке, затем во взбитых яйцах.
3. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки Выложить на противень, застеленный пергаментом.
4. Смазать каждый кусочек майонезом. Сверху выложить ломтик помидора, посыпать тертым сыром.
Поставить в духовку на 10-15 минут при 180C!
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