Рыба по-французски с сыром и помидорами: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
309
Рыба по-французски с сыром и помидорами: рецепт идеального блюда для обеда и ужина
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Рыба – идеальный вариант блюда для обеда и ужина. Готовить рыбу можно по-разному – с сыром, просто в кляре, в духовке, на гриле, и просто пожарить на сковороде. 

Рыба по-французски с сыром и помидорами: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы по-французски с сыром и помидорами. 

Ингредиенты:

  • рыбные медальоны (хек) 1 кг
  • яйца 2 шт.
  • помидор 1 шт.
  • сыр 150 г
  • соль, перец по вкусу
  • сушеный чеснок
  • мука
  • майонез
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Медальоны посолить, поперчить и посыпать сухим чесноком со всех сторон.

Рыба по-французски с сыром и помидорами: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

2. Обвалять в муке, затем во взбитых яйцах.

Рыба по-французски с сыром и помидорами: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

3. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки Выложить на противень, застеленный пергаментом.

Рыба по-французски с сыром и помидорами: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

4. Смазать каждый кусочек майонезом. Сверху выложить ломтик помидора, посыпать тертым сыром. 

Рыба по-французски с сыром и помидорами: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Поставить в духовку на 10-15 минут при 180C!

Рыба по-французски с сыром и помидорами: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

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