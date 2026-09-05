Рыбная намазка за 5 минут: рецепт вкусной и полезной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
447
Рецепт вкусной намазки
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Запеченная или вареная рыба – вкусный и полезный продукт, который может быть основой для салатов, закусок. Но, лучше всего из такой рыбы готовить намазки, добавляя сыр, специи, зелень.

Вкусная намазка из рыбы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой намазки из красной вареной рыбы. 

Ингредиенты: 

  • отварная красная рыба 200 г
  • лимонный сок 1-2 ч. л.
  • перец 1/4 ч.л.
  • каперсы или маринованные огурцы 1 ч.л.
  • сливочный сыр 80-120 г
  • укроп, петрушка по 1 ст.л.
  • соль по вкусу (в конце)

Способ приготовления: 

1. Все измельчить блендером.

Ингредиенты для блюда

2. Переложить в емкость и отставить в холодильник на 30-60 минут, так вкус станет более гармоничным.

Готовая закуска

Для придания желаемой консистенции – дижонская горчица или оливковое масло, если рыба была нежирной.

Бутерброд с намазкой

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