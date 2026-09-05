Рыбная намазка за 5 минут: рецепт вкусной и полезной закуски

Запеченная или вареная рыба – вкусный и полезный продукт, который может быть основой для салатов, закусок. Но, лучше всего из такой рыбы готовить намазки, добавляя сыр, специи, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой намазки из красной вареной рыбы.

Ингредиенты:

отварная красная рыба 200 г

лимонный сок 1-2 ч. л.

перец 1/4 ч.л.

каперсы или маринованные огурцы 1 ч.л.

сливочный сыр 80-120 г

укроп, петрушка по 1 ст.л.

соль по вкусу (в конце)

Способ приготовления:

1. Все измельчить блендером.

2. Переложить в емкость и отставить в холодильник на 30-60 минут, так вкус станет более гармоничным.

Для придания желаемой консистенции – дижонская горчица или оливковое масло, если рыба была нежирной.

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