Рыбная намазка за 5 минут: рецепт вкусной и полезной закуски
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Запеченная или вареная рыба – вкусный и полезный продукт, который может быть основой для салатов, закусок. Но, лучше всего из такой рыбы готовить намазки, добавляя сыр, специи, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой намазки из красной вареной рыбы.
Ингредиенты:
- отварная красная рыба 200 г
- лимонный сок 1-2 ч. л.
- перец 1/4 ч.л.
- каперсы или маринованные огурцы 1 ч.л.
- сливочный сыр 80-120 г
- укроп, петрушка по 1 ст.л.
- соль по вкусу (в конце)
Способ приготовления:
1. Все измельчить блендером.
2. Переложить в емкость и отставить в холодильник на 30-60 минут, так вкус станет более гармоничным.
Для придания желаемой консистенции – дижонская горчица или оливковое масло, если рыба была нежирной.
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