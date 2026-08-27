Рыбные палочки с вкусным соусом: рецепт закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
690
Рецепт хрустящих рыбных палочек
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Рыба – ценный, вкусный, полезный продукт, который должен быть в рационе каждого. Готовить из нее можно котлеты, а также закусочные "палочки", а еще лучше – просто запекать рыбу в духовке.

Закуска из рыбы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и сытных рыбных палочек. 

Ингредиенты: 

  • Рыба (любое филе) 400-450 г
  • Яйца 3 шт. (1 для фарша, 2 для кляра)
  • Мука 1-1,5 ст. л. для фарша и 5-6 ст. л. для кляра
  • Сливочное масло (мягкое)  25-30 г
  • Соль, перец
  • Панировочные сухари

Для соуса:

  • Сметана 2 ст. л.
  • Греческий йогурт 2 ст. л.
  • Чеснок 2 зуб. 
  • Укроп
  • Маринованные огурцы 2 шт.

Способ приготовления: 

1. Рыбу перемалываем в фарш, добавляем яйцо, соль, перец, масло, муку, вымешиваем до однородности. Формируем "пальчики", ставим в морозилку на 30-35 минут.

Ингредиенты для блюда

2. Окунаем в муку, яйцо, панировочные сухари и обжариваем на среднем огне со всех сторон до готовности.

Готовая закуска

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