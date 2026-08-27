Рыбные палочки с вкусным соусом: рецепт закуски за 10 минут
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Рыба – ценный, вкусный, полезный продукт, который должен быть в рационе каждого. Готовить из нее можно котлеты, а также закусочные "палочки", а еще лучше – просто запекать рыбу в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и сытных рыбных палочек.
Ингредиенты:
- Рыба (любое филе) 400-450 г
- Яйца 3 шт. (1 для фарша, 2 для кляра)
- Мука 1-1,5 ст. л. для фарша и 5-6 ст. л. для кляра
- Сливочное масло (мягкое) 25-30 г
- Соль, перец
- Панировочные сухари
Для соуса:
- Сметана 2 ст. л.
- Греческий йогурт 2 ст. л.
- Чеснок 2 зуб.
- Укроп
- Маринованные огурцы 2 шт.
Способ приготовления:
1. Рыбу перемалываем в фарш, добавляем яйцо, соль, перец, масло, муку, вымешиваем до однородности. Формируем "пальчики", ставим в морозилку на 30-35 минут.
2. Окунаем в муку, яйцо, панировочные сухари и обжариваем на среднем огне со всех сторон до готовности.
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