Рыбные палочки с вкусным соусом: рецепт закуски за 10 минут

Рыба – ценный, вкусный, полезный продукт, который должен быть в рационе каждого. Готовить из нее можно котлеты, а также закусочные "палочки", а еще лучше – просто запекать рыбу в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и сытных рыбных палочек.

Ингредиенты:

Рыба (любое филе) 400-450 г

Яйца 3 шт. (1 для фарша, 2 для кляра)

Мука 1-1,5 ст. л. для фарша и 5-6 ст. л. для кляра

Сливочное масло (мягкое) 25-30 г

Соль, перец

Панировочные сухари

Для соуса:

Сметана 2 ст. л.

Греческий йогурт 2 ст. л.

Чеснок 2 зуб.

Укроп

Маринованные огурцы 2 шт.

Способ приготовления:

1. Рыбу перемалываем в фарш, добавляем яйцо, соль, перец, масло, муку, вымешиваем до однородности. Формируем "пальчики", ставим в морозилку на 30-35 минут.

2. Окунаем в муку, яйцо, панировочные сухари и обжариваем на среднем огне со всех сторон до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: