Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

С чем лучше есть овсяную кашу, чтобы она была еще полезнее и вкуснее: топ-3 продукта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,1 т.
Овсянка – простая, но при этом очень вкусная и полезная крупа. Готовить из нее можно каши, супы, а также хлеб, выпечку и десерты.

Диетолог-терапевт Джексон Блатнер рассказала, с чем лучше всего есть овсянку, чтобы она насытила на несколько часов.

Топ-3 продукта, с которым лучше всего есть овсянку

Сыр

Если приправить овсянку сыром, то, по словам Блатнер, в зависимости от выбранного вида, вы можете добавить до 11 граммов белка в свое блюдо.

Орехи

Четверть стакана орехов обеспечит около 6 граммов белка, говорит Блатнер.

"Они добавляют белок, хрусткость, клетчатку и полезные жиры", – утверждает она.

Яйца

Блатнер объяснила, как к овсянке добавить яйца. Сначала нужно сварить полстакана овсяных хлопьев в одном стакане жидкости, а затем в отдельной миске взбить два яйца и медленно ввести их в горячую кашу. После этого варить еще примерно 60 секунд.

"Яйца загущают овсянку, добавляя около 12 граммов высококачественного белка", – говорит Блатнер.

