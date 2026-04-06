С чем лучше есть овсяную кашу, чтобы она была еще полезнее и вкуснее: топ-3 продукта
Овсянка – простая, но при этом очень вкусная и полезная крупа. Готовить из нее можно каши, супы, а также хлеб, выпечку и десерты.
Диетолог-терапевт Джексон Блатнер рассказала, с чем лучше всего есть овсянку, чтобы она насытила на несколько часов.
Топ-3 продукта, с которым лучше всего есть овсянку
Сыр
Если приправить овсянку сыром, то, по словам Блатнер, в зависимости от выбранного вида, вы можете добавить до 11 граммов белка в свое блюдо.
Орехи
Четверть стакана орехов обеспечит около 6 граммов белка, говорит Блатнер.
"Они добавляют белок, хрусткость, клетчатку и полезные жиры", – утверждает она.
Яйца
Блатнер объяснила, как к овсянке добавить яйца. Сначала нужно сварить полстакана овсяных хлопьев в одном стакане жидкости, а затем в отдельной миске взбить два яйца и медленно ввести их в горячую кашу. После этого варить еще примерно 60 секунд.
"Яйца загущают овсянку, добавляя около 12 граммов высококачественного белка", – говорит Блатнер.
