Тарталетки – это идеальное блюдо для праздничного стола. Они удобны, эффектно выглядят и позволяют проявить фантазию с начинками. Благодаря своему нейтральному вкусу, корзиночки прекрасно сочетаются как с мясными, так и с рыбными продуктами, а приготовление занимает совсем немного времени. Ниже две универсальные начинки, которые всегда пользуются популярностью: сырная и рыбная с тунцом.

Идеями приготовления тарталеток с различными начинками поделилась фудблогер top havchik в Instagram.

1. Сырная начинка для тарталеток

Ингредиенты:

яйцо вареное – 1 шт.

плавленый сыр – 100 г

чеснок – 1 зубчик

майонез – 1-1,5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Натереть вареное яйцо на мелкой терке.

2. Добавить к нему плавленый сыр, пропущенный через терку, чеснок и майонез.

3. Перемешать все ингредиенты до однородной, нежной консистенции.

4. Выложить начинку в тарталетки.

5. Для подачи украсить половинками помидоров черри и свежим укропом.

Эта начинка имеет нежный вкус и прекрасно сочетается с овощами или легкими закусками.

2. Начинка с тунцом

Ингредиенты:

тунец в собственном соку – 100 рем-сыр – 50 г

кукуруза консервированная – 1-2 ст.л.

свежий огурец – ½ шт.

Способ приготовления:

1. Размять тунец вилкой.

2. Добавить крем-сыр, кукурузу и мелко нарезанный огурец.

3. Тщательно перемешать до равномерной консистенции.

4. Выложить в тарталетки и украсить оливками или зеленью.

