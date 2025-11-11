С чем подать тарталетки на праздничный стол: топ-2 идеи начинок
Тарталетки – это идеальное блюдо для праздничного стола. Они удобны, эффектно выглядят и позволяют проявить фантазию с начинками. Благодаря своему нейтральному вкусу, корзиночки прекрасно сочетаются как с мясными, так и с рыбными продуктами, а приготовление занимает совсем немного времени. Ниже две универсальные начинки, которые всегда пользуются популярностью: сырная и рыбная с тунцом.
Идеями приготовления тарталеток с различными начинками поделилась фудблогер top havchik в Instagram.
1. Сырная начинка для тарталеток
Ингредиенты:
- яйцо вареное – 1 шт.
- плавленый сыр – 100 г
- чеснок – 1 зубчик
- майонез – 1-1,5 ст.л.
Способ приготовления:
1. Натереть вареное яйцо на мелкой терке.
2. Добавить к нему плавленый сыр, пропущенный через терку, чеснок и майонез.
3. Перемешать все ингредиенты до однородной, нежной консистенции.
4. Выложить начинку в тарталетки.
5. Для подачи украсить половинками помидоров черри и свежим укропом.
Эта начинка имеет нежный вкус и прекрасно сочетается с овощами или легкими закусками.
2. Начинка с тунцом
Ингредиенты:
- тунец в собственном соку – 100 рем-сыр – 50 г
- кукуруза консервированная – 1-2 ст.л.
- свежий огурец – ½ шт.
Способ приготовления:
1. Размять тунец вилкой.
2. Добавить крем-сыр, кукурузу и мелко нарезанный огурец.
3. Тщательно перемешать до равномерной консистенции.
4. Выложить в тарталетки и украсить оливками или зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: