С чем подать тарталетки на праздничный стол: топ-2 идеи начинок

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
564
С чем подать тарталетки на праздничный стол: топ-2 идеи начинок

Тарталетки – это идеальное блюдо для праздничного стола. Они удобны, эффектно выглядят и позволяют проявить фантазию с начинками. Благодаря своему нейтральному вкусу, корзиночки прекрасно сочетаются как с мясными, так и с рыбными продуктами, а приготовление занимает совсем немного времени. Ниже две универсальные начинки, которые всегда пользуются популярностью: сырная и рыбная с тунцом.

Идеями приготовления тарталеток с различными начинками поделилась фудблогер top havchik в Instagram.

С чем подать тарталетки на праздничный стол: топ-2 идеи начинок

1. Сырная начинка для тарталеток

Ингредиенты:

  • яйцо вареное – 1 шт.
  • плавленый сыр – 100 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • майонез – 1-1,5 ст.л.

Способ приготовления:

С чем подать тарталетки на праздничный стол: топ-2 идеи начинок

1. Натереть вареное яйцо на мелкой терке.

2. Добавить к нему плавленый сыр, пропущенный через терку, чеснок и майонез.

С чем подать тарталетки на праздничный стол: топ-2 идеи начинок

3. Перемешать все ингредиенты до однородной, нежной консистенции.

4. Выложить начинку в тарталетки.

С чем подать тарталетки на праздничный стол: топ-2 идеи начинок

5. Для подачи украсить половинками помидоров черри и свежим укропом.

Эта начинка имеет нежный вкус и прекрасно сочетается с овощами или легкими закусками.

2. Начинка с тунцом

С чем подать тарталетки на праздничный стол: топ-2 идеи начинок

Ингредиенты:

  • тунец в собственном соку – 100 рем-сыр – 50 г
  • кукуруза консервированная – 1-2 ст.л.
  • свежий огурец – ½ шт.

Способ приготовления:

1. Размять тунец вилкой.

2. Добавить крем-сыр, кукурузу и мелко нарезанный огурец.

С чем подать тарталетки на праздничный стол: топ-2 идеи начинок

3. Тщательно перемешать до равномерной консистенции.

4. Выложить в тарталетки и украсить оливками или зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты