Финики – это питательное лакомство, богатое быстрыми углеводами, клетчаткой, витаминами (A, B, C, K) и минералами (калий, магний, железо), которые дают энергию, улучшают пищеварение и иммунитет, поддерживают сердечно-сосудистую систему, укрепляют кости и помогают работе нервной системы, а антиоксиданты защищают клетки. Они являются отличной натуральной заменой сахара, помогают бороться с изжогой, улучшают кожу и волосы. Из них можно сделать вкусные десерты, а также пасту "Амосова" и просто вкусную закуску.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из фиников, со сливочным маслом и орешками.

Ингредиенты:

королевские финики

сыр бри или масло

орешки

Способ приготовления:

1. Помойте финики, разрежьте пополам, удалите косточку.

2. Во внутрь добавьте масло или сыр.

Посыпьте орешками и подавайте.

Совет: полезнее всего есть финики как натуральный подсластитель или энергетический перекус, сочетая их с орехами, сыром (особенно козьим или голубым сыром), йогуртом, овсянкой, в смузи или со сливочным/арахисовым маслом, чтобы сбалансировать сладость и получить больше питательных веществ, запивая водой или чаем для лучшего усвоения. Они прекрасно дополняют соленые салаты (с зеленью, грушей), блюда с курицей и даже маринады!

