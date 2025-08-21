Тушеная капуста – одно из самых бюджетных блюд. Основной овощ достаточно бюджетный, а чтобы сделать его вкус ярким, нужно добавить всего несколько простых копонентов. На этот случай прекрасно подойдет томатный соус или аджика, а также добавьте сочное куриное филе.

Идея приготовления вкусной тушеной капусты с куриным филе опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

700 г капусты

400 г куриного филе

15 г масла для жарки

2-3 ст.л. томата или аджики

соль, перец

2-3 зубчика чеснока

лук 120 г

1 сладкий перец

150 г моркови

Способ приготовления:

1. В большую кастрюлю влить масло, положить небольшие кусочки курицы и, перемешивая, готовить 6-7 минут.

2. Положить нарезанный лук, тертую морковь и перец.

3. Перемешивая, готовить еще 7 минут.

4. Добавить томат или для пикантности – аджику.

5. Положить измельченную капусту, посолить и поперчить.

6. Вымешать и при накрытой крышке готовить примерно 20 минут. Воду добавлять не нужно доливать – капуста готовится в собственном соку.

7. Готовить на небольшом огне, периодически перемешивая.

