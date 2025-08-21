С каким мясом вкусно потушить капусту: бюджетный и очень простой рецепт
Тушеная капуста – одно из самых бюджетных блюд. Основной овощ достаточно бюджетный, а чтобы сделать его вкус ярким, нужно добавить всего несколько простых копонентов. На этот случай прекрасно подойдет томатный соус или аджика, а также добавьте сочное куриное филе.
Идея приготовления вкусной тушеной капусты с куриным филе опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- 700 г капусты
- 400 г куриного филе
- 15 г масла для жарки
- 2-3 ст.л. томата или аджики
- соль, перец
- 2-3 зубчика чеснока
- лук 120 г
- 1 сладкий перец
- 150 г моркови
Способ приготовления:
1. В большую кастрюлю влить масло, положить небольшие кусочки курицы и, перемешивая, готовить 6-7 минут.
2. Положить нарезанный лук, тертую морковь и перец.
3. Перемешивая, готовить еще 7 минут.
4. Добавить томат или для пикантности – аджику.
5. Положить измельченную капусту, посолить и поперчить.
6. Вымешать и при накрытой крышке готовить примерно 20 минут. Воду добавлять не нужно доливать – капуста готовится в собственном соку.
7. Готовить на небольшом огне, периодически перемешивая.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: