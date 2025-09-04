С каким мясом вкусно потушить капусту: простой рецепт блюда для ужина
На ужин можно приготовить вкусную тушеную капусту. Больше всего для такого блюда подходят сочные ребра. Также добавьте разнообразные сезонные овощи и специи.
Идея приготовления ребрышек с тушеной капустой на ужин опубликована на странице фудблогера with anna в Instagram.
Ингредиенты:
- ребра – 700 г
- капуста – 1 шт. (средняя)
- лук – 1 шт.
- морковь – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- сладкий перец – 1/2 шт.
- соль,перец – по вкусу
- масло – для жарки
- вода – 300 мл.
Ингредиенты для соуса:
- томатное пюре – 150 г
- сметана – 2 ст.л.
- вода – 100-200 мл.
Способ приготовления:
1. Ребрышки помыть и нарезать.
2. Жарить на сковородке до золотистого цвета с обеих сторон.
3. Нарезать морковь, лук и чеснок, добавить к ребрышкам.
4. Посолить и поперчить по вкусу.
5. Влить воду.
6. Накрыть крышкой и готовить 30 минут.
7. Нашинковать капусту не очень мелко.
8. К мясу добавить соус. Перемешать.
9. Выложить капусту в кастрюлю, добавить порезанный перец, и заливаем все мясом с подливкой.
10. Накрыть крышкой и готовить еще 30 минут, периодически перемешивать.
