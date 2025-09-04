На ужин можно приготовить вкусную тушеную капусту. Больше всего для такого блюда подходят сочные ребра. Также добавьте разнообразные сезонные овощи и специи.

Идея приготовления ребрышек с тушеной капустой на ужин опубликована на странице фудблогера with anna в Instagram.

Ингредиенты:

ребра – 700 г

капуста – 1 шт. (средняя)

лук – 1 шт.

морковь – 2 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

сладкий перец – 1/2 шт.

соль,перец – по вкусу

масло – для жарки

вода – 300 мл.

Ингредиенты для соуса:

томатное пюре – 150 г

сметана – 2 ст.л.

вода – 100-200 мл.

Способ приготовления:

1. Ребрышки помыть и нарезать.

2. Жарить на сковородке до золотистого цвета с обеих сторон.

3. Нарезать морковь, лук и чеснок, добавить к ребрышкам.

4. Посолить и поперчить по вкусу.

5. Влить воду.

6. Накрыть крышкой и готовить 30 минут.

7. Нашинковать капусту не очень мелко.

8. К мясу добавить соус. Перемешать.

9. Выложить капусту в кастрюлю, добавить порезанный перец, и заливаем все мясом с подливкой.

10. Накрыть крышкой и готовить еще 30 минут, периодически перемешивать.

