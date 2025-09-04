С каким мясом вкусно потушить капусту: простой рецепт блюда для ужина

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
435
С каким мясом вкусно потушить капусту: простой рецепт блюда для ужина

На ужин можно приготовить вкусную тушеную капусту. Больше всего для такого блюда подходят сочные ребра. Также добавьте разнообразные сезонные овощи и специи.

Видео дня

Идея приготовления ребрышек с тушеной капустой на ужин опубликована на странице фудблогера with anna в Instagram.

С каким мясом вкусно потушить капусту: простой рецепт блюда для ужина

Ингредиенты:

  • ребра – 700 г
  • капуста – 1 шт. (средняя)
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • сладкий перец – 1/2 шт.
  • соль,перец – по вкусу
  • масло – для жарки
  • вода – 300 мл.

Ингредиенты для соуса:

  • томатное пюре – 150 г
  • сметана – 2 ст.л.
  • вода – 100-200 мл.

Способ приготовления:

С каким мясом вкусно потушить капусту: простой рецепт блюда для ужина

1. Ребрышки помыть и нарезать.

2. Жарить на сковородке до золотистого цвета с обеих сторон.

3. Нарезать морковь, лук и чеснок, добавить к ребрышкам.

С каким мясом вкусно потушить капусту: простой рецепт блюда для ужина

4. Посолить и поперчить по вкусу.

5. Влить воду.

С каким мясом вкусно потушить капусту: простой рецепт блюда для ужина

6. Накрыть крышкой и готовить 30 минут.

7. Нашинковать капусту не очень мелко.

С каким мясом вкусно потушить капусту: простой рецепт блюда для ужина

8. К мясу добавить соус. Перемешать.

С каким мясом вкусно потушить капусту: простой рецепт блюда для ужина

9. Выложить капусту в кастрюлю, добавить порезанный перец, и заливаем все мясом с подливкой.

10. Накрыть крышкой и готовить еще 30 минут, периодически перемешивать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты