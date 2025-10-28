Тушеная картошка – одно из самых любимых домашних блюд, которое всегда получается сытным и ароматным. Оно идеально подходит для семейного обеда или ужина, а главное – не требует сложных ингредиентов. Лучше всего картофель сочетается с мясом или колбасками, которые добавляют блюду насыщенности. Крем-сыр делает подливу нежной и густой, а овощи добавляют легкости и свежести. Такой рецепт легко приготовить даже тем, кто не имеет много времени на кухне.

Видео дня

Идея приготовления сытного тушеного картофеля с охотничьими колбасками опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

охотничьи колбаски – 300 г

шампиньоны – 300 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

крем-сыр – 1 упаковка

вода (кипяток) – 300 мл.

соль, перец, любимые специи и зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Почистите картофель и нарежьте его средними кусочками.

2. Лук измельчите, морковь натрите на терке. Шампиньоны порежьте пластинками, а колбаски – кружочками или половинками.

3. На разогретой сковороде сначала обжарьте колбаски несколько минут до появления легкой корочки.

4. Добавьте грибы, затем морковь и лук. Все готовьте вместе до мягкого состояния овощей.

5. Добавьте к смеси картофель, посолите, поперчите и положите специи. Сверху выложите крем-сыр и залейте кипятком так, чтобы жидкость покрывала картофель примерно наполовину.

6. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 30-40 минут, пока картофель не станет мягким, а соус – густым и ароматным.

7. Готовое блюдо посыпьте измельченной зеленью и подавайте горячим.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: