Салат а ля "Мимоза", но без рыбы: рецепт салата, который понравится всем
Филе, овощи, яйца и сыр – идеальное сочетание продуктов для приготовления сытных и вкусных салатов. А для яркого вкуса можно добавить консервированный ананас, лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриного филе, с яйцами и сметаной .
Ингредиенты:
- Филе куриное (вареное или запеченное) – 200 г
- Морковь (отварная) – 150 г
- Огурец маринованный – 200 г
- Яйца куриные – 2 шт.
- Сметана (10-15%) – 50 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе разбираем на волокна. Огурец нарезаем соломкой. Морковь натираем на терке. Яйца отвариваем. Отделяем белки от желтков, измельчаем на терке.
2. Выкладываем слоями: филе, огурец, морковь, белок и желток. Каждый слой (кроме верхнего желтка) промазываем сметаной с солью и специями.
