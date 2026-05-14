Салат а ля "Мимоза", но без рыбы: рецепт салата, который понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
168
Салат а ля 'Мимоза', но без рыбы: рецепт салата, который понравится всем

Филе, овощи, яйца и сыр – идеальное сочетание продуктов для приготовления сытных и вкусных салатов. А для яркого вкуса можно добавить консервированный ананас, лук. 

Салат а ля "Мимоза", но без рыбы: рецепт салата, который понравится всем

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриного филе, с яйцами и сметаной .

Ингредиенты: 

  • Филе куриное (вареное или запеченное) – 200 г
  • Морковь (отварная) – 150 г
  • Огурец маринованный – 200 г
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Сметана (10-15%) – 50 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Филе разбираем на волокна. Огурец нарезаем соломкой. Морковь натираем на терке. Яйца отвариваем. Отделяем белки от желтков, измельчаем на терке.

Салат а ля "Мимоза", но без рыбы: рецепт салата, который понравится всем

2. Выкладываем слоями: филе, огурец, морковь, белок и желток. Каждый слой (кроме верхнего желтка) промазываем сметаной с солью и специями.

Салат а ля "Мимоза", но без рыбы: рецепт салата, который понравится всем

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты