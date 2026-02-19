Салат а-ля "Цезарь": рецепт очень вкусного блюда для праздничного стола за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
72
Рецепт салата

Домашние салаты можно готовить из любых овощей и зелени, особенно вкусно будет – из айсберга, шпината, рукколы. А для более сытного варианта добавьте филе, морепродукты, креветки, сыр, бекон.

Салат а-ля "Цезарь": рецепт очень вкусного блюда для праздничного стола за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного, весеннего салата из айсберга, с сыром, свежими огурцами и беконом.

Салат а-ля "Цезарь": рецепт очень вкусного блюда для праздничного стола за 10 минут

Ингредиенты:

  • салат айсберг
  • помидор – 2 шт.
  • огурец – 1 шт.
  • бекон/грудинка – 100 г
  • пармезан – для подачи

Заправка:

  • оливковое масло – 5-6 ст.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Листья салата моем, просушиваем, нарезаем и выкладываем в миску. Туда добавляем порезанные кусочками помидоры и огурцы полукольцами.

Салат а-ля "Цезарь": рецепт очень вкусного блюда для праздничного стола за 10 минут

2. Для заправки: смешайте все ингредиенты и перемешиваем до однородности. Аккуратно вымешиваем салат с заправкой.

Салат а-ля "Цезарь": рецепт очень вкусного блюда для праздничного стола за 10 минут

3. Бекон режем на полоски и обжариваем с двух сторон до золотистости.

Салат а-ля "Цезарь": рецепт очень вкусного блюда для праздничного стола за 10 минут

Посыпьте пармезаном и подавайте!

Салат а-ля "Цезарь": рецепт очень вкусного блюда для праздничного стола за 10 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты