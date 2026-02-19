Домашние салаты можно готовить из любых овощей и зелени, особенно вкусно будет – из айсберга, шпината, рукколы. А для более сытного варианта добавьте филе, морепродукты, креветки, сыр, бекон.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного, весеннего салата из айсберга, с сыром, свежими огурцами и беконом.

Ингредиенты:

салат айсберг

помидор – 2 шт.

огурец – 1 шт.

бекон/грудинка – 100 г

пармезан – для подачи

Заправка:

оливковое масло – 5-6 ст.л.

мед – 1 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Листья салата моем, просушиваем, нарезаем и выкладываем в миску. Туда добавляем порезанные кусочками помидоры и огурцы полукольцами.

2. Для заправки: смешайте все ингредиенты и перемешиваем до однородности. Аккуратно вымешиваем салат с заправкой.

3. Бекон режем на полоски и обжариваем с двух сторон до золотистости.

Посыпьте пармезаном и подавайте!

