Салат а-ля "Цезарь": рецепт очень вкусного блюда для праздничного стола за 10 минут
Домашние салаты можно готовить из любых овощей и зелени, особенно вкусно будет – из айсберга, шпината, рукколы. А для более сытного варианта добавьте филе, морепродукты, креветки, сыр, бекон.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного, весеннего салата из айсберга, с сыром, свежими огурцами и беконом.
Ингредиенты:
- салат айсберг
- помидор – 2 шт.
- огурец – 1 шт.
- бекон/грудинка – 100 г
- пармезан – для подачи
Заправка:
- оливковое масло – 5-6 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Листья салата моем, просушиваем, нарезаем и выкладываем в миску. Туда добавляем порезанные кусочками помидоры и огурцы полукольцами.
2. Для заправки: смешайте все ингредиенты и перемешиваем до однородности. Аккуратно вымешиваем салат с заправкой.
3. Бекон режем на полоски и обжариваем с двух сторон до золотистости.
Посыпьте пармезаном и подавайте!
